METEO – Maltempo in diretta, ecco le ZONE sotto la PERTURBAZIONE

Saccatura in rapido transito sull’Italia

Una rapida saccatura d’aria di origine atlantica sta facendo il suo passaggio sulla nostra Penisola, guastando il tempo di questo Mercoledì 7 Ottobre: la perturbazione è sospinta da un minimo di bassa pressione attualmente situato sul settentrione (fra Emilia Romagna e Veneto) che presenta un valore di 1007 hPa al centro. Questa blanda depressione si sposterà nelle prossime ore sui Balcani, relegando il maltempo al sud Italia con precipitazioni anche abbondanti su alcuni settori (specialmente su Abruzzo, Campania e Molise). Nel corso delle seguenti 24 ore il maltempo abbandonerà l’Italia dando spazio ad ampie schiarite e cieli sereni nella giornata di domani. Entriamo nel dettaglio di questo peggioramento meteo!

Dove si stanzierà il maltempo? Ecco cosa sta accadendo

Pioggia in atto sul centro Italia, con fenomeni deboli-moderati su Lazio, Umbria, Toscana e Abruzzo. Piove anche sulle regioni meridionali fra Molise, tavoliere delle Puglie e Campania. Sul nord Italia invece si fanno spazio le schiarite, tra Lombardia, Trentino Alto-Adige e Piemonte. Nelle prossime ore potranno continuare a fare ingresso piogge dal Mar Tirreno di medesima entità, con intensità maggiore a ridosso dei settori Appenninici a causa del fenomeno dello stau. Le precipitazioni si sposteranno sempre più verso il sud Italia, con un maggiore coinvolgimento. Nel contempo il nord Italia potrà tornare a vedere il sole, grazie alle ampie schiarite; successivamente il tempo tornerà sereno anche sulle regioni centrali, mentre in serata saranno possibili ancora piogge su Calabria Tirrenica e sul Salento.

Weekend al “chiuso”: il maltempo viene confermato

In seguito a questa finestra di maltempo, non mancherà qualche sprazzo di sole nella giornata di domani. Sarà infatti la prima giornata stabile del mese di Ottobre da nord a sud, in cui non si verificheranno eventi precipitativi su tutto lo stivale. Con questo Giovedì sul nord Italia si inaugurerà la stagione delle nebbie specialmente a cavallo tra l’Astigiano ed il Pavese dove al mattino la visibilità dovrebbe essere ridotta. Anche sull’estremo sud saranno possibili banchi di nubi basse al mattino, tra i settori costieri della Sicilia settentrionale e la Calabria meridionale. Questa giornata rappresenterà un’effimera finestra di tempo stabile, in quanto a partire dal weekend saremo interessati da una perturbazione di tipo tardo-autunnale. Farà ritorno il freddo su tutta la nazione, a causa di una possente saccatura in transito dalle latitutidini più settentrionali, che permetterà il ritorno della neve (anche copiosa) sulle Alpi e sulle vette Appenniniche. Per ora secondo la modellistica previsionale, tale peggioramento potrebbe essere il più significativo della stagione in atto. Meteo ancora perturbato nel medio lungo termine.