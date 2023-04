Meteo – Maltempo in diretta: neve forte sulle Alpi e temporali al centro-nord, ecco cosa accade

Condizioni meteo attuali e situazione sinottica

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano e ben ritrovati. La situazione sinottica attuale mostra un anticiclone delle Azzorre posizionato sul basso Atlantico con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa poco ad est delle omonime Isole. Vasta e profonda circolazione depressionaria centrata sulle Isole Britanniche con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa, questa si allunga verso Mediterraneo centrale e Balcani dove porta tempo instabile ma anche clima più freddo. Anticiclone anche tra Scandinavia e Russia con valori massimi al suolo fino a 1035 hPa. In Italia siamo alle prime fasi di una perturbazione che si prolungherà fino al weekend. Entriamo nel dettaglio

Maltempo live: ecco cosa sta accadendo in queste ore

Tendenza meteo – La saccatura depressionaria come previsto sta apportando condizioni di maltempo intenso dapprima sulle regioni del nord Italia: vengono segnalati piogge e temporali su Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli; una forte grandinata si è abbattuta stamattina sulla città di Novara. A Livigno la neve è copiosa e si registrano fino a 20 centimetri di accumulo parziale. Neve anche in Trentino, in Alta Pusteria, val Gardena, val di Fassa fin verso i 1100 metri. Nevicate abbondanti anche sulle Alpi nord-orientali: segnalata neve e disagi a Tarvisio e sul tratto autostradale dell’A23 che porta in Slovenia. Nelle prossime ore atteso anche un calo delle temperature: specie i valori massimi risulteranno di 4/6°C al di sotto delle medie sulle zone di pianura; sull’Appennino le temperature risulteranno anche di 10°C al di sotto delle medie del periodo. Almeno fino alla giornata di domenica tale situazione dovrebbe risultare invariata con anomalie negative più marcate sul meridione peninsulare.

Meteo weekend – Ecco cosa aspettarci dal fine settimana centrale di Aprile

Meteo weekend – Secondo i modelli matematici dalla giornata di Sabato le piogge risulteranno copiose sui settori Tirrenici, complice il transito di un nuovo minimo di bassa pressione: già dal mattino avremo acquazzoni e temporali tra Lazio e Campania con neve fin verso i 1300-1400 metri. Perturbazione che insisterà anche nelle ore pomeridiane con possibili fenomeni convettivi lungo i versanti Tirrenici e quota neve in calo. Ancora qualche pioggia al centro-sud nelle ore serali ma con tendenza ad un miglioramento.

Allerta meteo con piogge e nevicate abbondanti

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria orientale, Emilia-Romagna occidentale, Lombardia orientale, sui settori montuosi del Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto di Lombardia e Triveneto, Toscana, Umbria, Marche, Lazio orientale , con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte meridionale e settentrionale, resto del Nord e del Centro, su Campania, settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia, Puglia meridionale e Sardegna nord-occidentale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: in calo fino ai 900-1100 m sui settori alpini, con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti sulle zone orientali.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.