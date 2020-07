METEO – MALTEMPO in ITALIA a ridosso del prossimo WEEKEND con TEMPORALI anche intensi su alcune regioni, vediamo quali

Meteo: Estate 2020 con il maltempo in Italia

L’Estate 2020 iniziata in maniera piuttosto stabile e con il clima caldo anche se senza clamorosi record cosi come negli anni precedenti, ora subisce la spinta delle correnti fredde e instabili provenienti dai quadranti settentrionali. Tutta colpa dell’Anticiclone delle Azzorre dominante in Europa nella scorsa settimana il quale si ritira nella sua sede di origine in pieno oceano Atlantico mentre le correnti fresche e instabili dai quadranti settentrionali raggiungono il Mediterraneo in queste ore e lo faranno per tutto il resto della settimana in corso. Maltempo a tratti intenso in arrivo in Italia.

Meteo: temporali in arrivo in Italia

Nella giornata odierna i temporali li troveremo sulle Alpi, Appennino, settori interni del centro Italia, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia. Attenzione poi ad un secondo impulso di maltempo in arrivo tra la giornata di Venerdì e quella di Sabato 18 Luglio, dall’Emilia Romagna attraverso le Marche, Umbria, Abruzzo e a scendere lungo tutto lo stivale avremo infatti piogge, temporali, forti raffiche di vento, grandine e soprattutto temperature sotto la media di riferimento. Solo tra la giornata di Domenica e l’inizio della prossima settimana la situazione meteo tornerà stabile in Italia e le temperature aumenteranno.

Tendenza meteo Estate 2020

Affondo del flusso di correnti fresche e instabili di matrice nord-atlantica fin sul Mediterraneo centrale e l’Italia, aria fresca in quota determinerà la formazione di temporali anche di forte intensità nelle prossime ore e nei prossimi giorni su molte regioni della penisola, anche e soprattutto quelle meridionali. Stando alle ultime uscite da parte dei modelli meteo, il mese di Luglio procederà senza le ondate di caldo record e probabilmente neppure per il mese di Agosto. Farà caldo e sarà a tratti anche afoso ma l’Anticiclone afro-azzorriano si alternerà con correnti più fresche atlantiche come in questo periodo di piena Estate.