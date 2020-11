METEO: MALTEMPO in ITALIA, nei prossimi giorni nuovi NUBIFRAGI al centro-sud e forti raffiche di vento

Al via la stagione invernale secondo il calendario meteorologico

Inizia la stagione invernale secondo il calendario meteorologico già dalla giornata di domani, data che sarà rispettata a pieno in Europa ed in Italia con maltempo invernale in arrivo su tutto il Paese. Clima freddo specie sulle regioni settentrionali dell’Italia e precipitazioni diffuse, a tratti anche sotto forma di nubifragio specialmente al centro e al sud. La settimana in corso inizia tuttavia con il bel tempo ed il sole prevalente ma non c’è tempo per una decisa rimonta dell’anticiclone, già nelle prossime ore una struttura di bassa pressione subentrerà nel Mediterraneo.

Meteo, struttura depressionaria ben organizzata per l’Italia

La prima di una lunga serie di basse pressioni con associate correnti fredde in quota di estrazione polare-marittima raggiungerà l’Italia nelle prossime 24-36 ore portando piogge e nevicate oltre che a raffiche di vento. Da nord a sud entro la giornata di Giovedì 3 Dicembre avremo maltempo invernale con temperature in calo, precipitazioni abbondanti. Nevicate previste in pianura Padana, Alpi e soprattutto in Appennino con accumuli anche abbondanti specie tra Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo.

Meteo: Neve e gelo al nord Italia, nubifragi al centro-sud

Calabria, Sicilia e Sardegna le regioni maggiormente colpite dal maltempo nei giorni scorsi di Novembre, nei prossimi giorni altre perturbazioni in arrivo con nubifragi o piogge torrenziali probabili su Toscana, Umbria, Lazio e di nuovo lungo le regioni meridionali del Paese. Il grosso del maltempo lo avremo tra la seconda parte della giornata di Mercoledì e la giornata di Giovedì 3 Dicembre. Il tutto mentre nevicherà copiosamente sulle montagne dell’Appennino e a tratti anche a quote molto basse sul settore settentrionale.