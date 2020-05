METEO: maltempo in ITALIA per la prossima settimana, ma attenzione all’anticiclone che potrebbe riportare l’ESTATE a maggio

Temperature in salita oltre le medie del periodo al Centro-Sud, valori oltre i +30 gradi

Anche se non siamo ancora alla metà di maggio l’estate 2020 si porta avanti e al Centro-Sud la colonnina di mercurio è in risalita su valori ben al di sopra delle medie del periodo. Superati addirittura i +38 gradi nella giornata di ieri sulla Sicilia, e più precisamente su Palermo, con il caldo amplificato dai venti di caduta. Anche la giornata di oggi vedrà condizioni meteo stabili al Centro-Sud con temperature oltre i +30 gradi su Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e localmente anche sulle zone interne del Lazio. Molto caldo almeno fino a Domenica specie sulle regioni del Sud dove di supereranno facilmente i +30 gradi, a seguite il clima potrebbe farsi più fresco con maltempo in estensione su diverse regioni. L’estate 2020 sembra comunque voler partire in anticipo e anche l’ultima decade di maggio potrebbe riservare sorprese.

Poche piogge da inizio anno, la siccità potrebbe essere un problema per l’estate 2020

Piogge e temporali insistono ancora sulle regioni del Nord Italia ma la situazione è comunque critica e troppa poca acqua è caduta dall’inizio dell’anno. Si avvicina intanto l’estate 2020, la stagione più povera di piogge, e i livelli di siccità sono già a livelli critici. Nel corso dei prossimi giorni l’Italia si troverà ancora divisa in due con maltempo al Nord e caldo intenso al Sud. Le piogge sulle regioni settentrionali non basteranno comunque a colmare il deficit idrico con alcune zone che segnano anche -50/75% in meno di piogge cadute da inizio anno. Si sta inoltre verificando un’ondata di caldo piuttosto intensa per la prima metà di maggio con temperature massime notevoli sulle regioni meridionali. Solo tra la seconda e la terza decade del mese il clima potrebbe tornare più fresco su tutta la Penisola con possibilità anche di temporali sparsi.

Tendenza meteo: ultima parte di maggio con temporali o super anticiclone?

L’ultimo aggiornamento del modello GFS mostra condizioni meteo instabili e clima decisamente più fresco per la prossima settimana. La vasta saccatura depressionaria posizionata sulla Penisola Iberica dovrebbe infatti traslare verso il Mediterraneo centrale con un notevole incremento di piogge e temporali su buona parte dell’Italia. Anche il modello europeo concorda su questa evoluzione con una goccia fredda in isolamento proprio sul Mediterraneo centrale. La tendenza meteo sul lungo periodo sembra però improntata al ritorno dell’anticiclone. L’americano GFS mostrano un vasto e robusto promontorio in espansione su tutta l’Europa centro-occidentale nell’ultima decade di maggio. Si tratterebbe in questo caso di estate piena soprattutto sui settori occidentali del continente. Rimane però per il momento una tendenza meteo che necessita di conferme.