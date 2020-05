METEO – MALTEMPO in ITALIA, PIOGGE e TEMPORALI anche forti, quale evoluzione nelle prossime ore?

Corridoio atlantico al nord Italia, ancora piogge e temporali

Un corridoio atlantico è costantemente aperto sulle regioni più settentrionali del Paese, dopo che nella nottata di ieri forti temporali anche a carattere di nubifragio si sono riversati sul Piemonte e sulla Lombardia, colpendo in particolare più duramente quest’ultima e non mancando di provocare qualche danno e disagio, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. Oggi il maltempo si presenta ancora lungo le regioni nordoccidentali con piogge e temporali anche localmente intensi. Gli accumuli tuttavia non sembrano attestarsi su valori troppo elevati.

C’è una novità oggi, il maltempo interessa anche alcune aree centrali

Come era piuttosto evidente dal quadro previsionale disponibile nella giornata di ieri, nella giornata di oggi sabato 16 maggio il maltempo si sarebbe presentato anche su alcune aree centrali come la Toscana, l’Umbria e il settore interno marchigiano. Il fronte perturbato transita tuttavia verso nord e nelle prossime ore, come vedremo, interesserà anche la Romagna, con accumuli tuttavia generalmente scarsi. Ma sulle regioni centrali non si osserva il solo arrivo delle precipitazioni, ma anche le temperature sono decisamente elevate in alcune zone grazie ai venti favonici, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Temperature oltre i +30°C nel Lazio meridionale

A causa dunque dell’effetto favonico dei venti e nonostante i cieli siano in prevalenza nuvolosi, le temperature sulle zone meridionali del Lazio appaiono decisamente elevate per il periodo e generalmente oltre anche i +30°C. Latina ha sfiorato il suo record di 34,8°C registrato nel maggio del 2008, registrando nel corso di questo pomeriggio 34,4°C. In alcune località del pontino tuttavia le temperature stanno ancora salendo grazie alla compressione adiabatica e in più di qualche caso si sfiorano diversi record. A Velletri oggi si sono registrati oltre +32°C, si tratta di un record per il mese di maggio. Il tutto mentre a neanche 100km più a nord insistono le piogge, come scritto in precedenza.