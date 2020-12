METEO – MALTEMPO INCESSANTE, ancora NUBIFRAGI nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Fase di maltempo incessante, allerta rossa sull’estremo nordest

Nella giornata odierna le condizioni meteo appaiono generalmente perturbate sulla nostra Penisola e in particolare sulle regioni centro-settentrionali dove il maltempo è tornato a colpire duramente ed è accompagnato da una massa d’aria piuttosto fredda al nordovest, che ha portato nuove nevicate fino a quote prossime a quelle pianeggianti tra cuneese e alessandrino. Il complesso quadro meteorologico aveva indotto nella giornata di ieri la Protezione Civile a diffondere la massima allerta per l’estremo nordest.

Forte maltempo in Toscana, disagi e danni in provincia di Livorno

Le condizioni di maltempo stanno flagellando tuttavia anche parte delle regioni centrali e in particolari quelle tirreniche: nella prima metà della giornata odierna l’osservata speciale è stata la Toscana (dove tuttavia ancora imperversa l’instabilità localmente anche in maniera intensa). Qui infatti e più precisamente nella Provincia di Livorno le piogge e gli acquazzoni talvolta violenti hanno causato diversi danni e disagi sui quali abbiamo approfondito in un apposito editoriale.

Prossime ore ancora nubifragi sulle regioni centrali

Stando ai principali centri di calcolo la situazione nelle prossime ore sembra non dover accennare ad un minimo miglioramento: infatti, il fronte di maltempo che sta attualmente investendo la Toscana, entro serata scenderà verso sud andando a colpire le zone settentrionali del Lazio. Qui, insieme all’Umbria, sono attesi i nubifragi più intensi entro la mezzanotte che nel corso della nottata proseguiranno la loro corsa verso i quadranti sudorientali.