METEO – MALTEMPO incessante: l’ITALIA è alle porte di una nuova settimana di PIOGGE e TEMPORALI, ecco le zone colpite

Il maltempo non si ferma in Italia

La prima metà del mese di giugno se ne va dunque così all’insegna del maltempo, un epilogo molto raro in Italia soprattutto negli ultimi anni quando l’estate, qual ora fosse possibile, ha cominciato spesso fin dal mese di maggio a infliggere ondate di caldo di matrice africana anche record sulla nostra Penisola. Un inizio di estate climaticamente molto inusuale inserita in un contesto decisamente altrettanto inusuale con l’emergenza sanitaria relativa al nuovo coronavirus tutt’ora ancora non risolta. Il 2020 potrà dunque essere ricordato a lungo grazie ad una miriade di fattori che lo hanno caratterizzato (almeno fino a questo momento) in maniera negativa anche dal punto di vista meteorologico.

Oggi forti temporali in sviluppo sulle zone interne del Paese

Nel corso soprattutto del pomeriggio odierno troviamo lo sviluppo di temporali localizzati e a tratti intensi nelle zone interne del Paese, soprattutto tra le regioni di Umbria e Marche. Instabilità localizzata e anche in questo caso occasionalmente intesa la ritroviamo successivamente sulle regioni nordorientali. Il maltempo di oggi è causato dalla persistenza di correnti più fresche e instabili sulla Penisola balcanica, generate dalla goccia fredda che nella sola giornata di ieri ha transitato proprio sullo stivale portando non solo forti temporali, ma localmente accompagnati anche da grandinate.

In serata generale miglioramento del tempo

Man mano però che andiamo incontro alle ore serali le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola tenderanno generalmente a migliorare, con la cessazione dei fenomeni e addirittura condita da qualche schiarita. Questo poiché in mancanza di una vera e propria perturbazione, la componente energetica immessa in atmosfera grazie all’irraggiamento solare, funge da vero e proprio combustibile per la formazione dei temporali pomeridiani termoconvettivi. Questa è una componente che risulta spesso però necessaria, ma non sufficiente, in quanto deve comunque essere presente, come in questo caso, una massa d’aria più fresca in ingresso sul Mediterraneo centrale. Sul dettaglio previsionale delle prossime ore abbiamo inoltre approfondito all’interno di un apposito editoriale.