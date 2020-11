METEO – MALTEMPO incessante sull’ITALIA, ancora NUBIFRAGI nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Vortice depressionario si posiziona sullo Jonio

Il vortice depressionario il cui spostamento nella giornata di ieri ha determinato un’ondata di violento maltempo sulle Isole Maggiori, colpendo duramente soprattutto la Sardegna dove si sono registrate anche 3 vittime, si è quest’oggi spostato verso i quadranti orientali, posizionandosi sul Mare Jonio. Questo spostamento ha determinato l’intensificazione del maltempo sul medio versante adriatico e su buona parte del sud Italia, come vedremo.

Danni anche a Catania per una tromba d’aria

Il tragitto che la perturbazione ha assunto tra ieri e oggi e che ha visto dunque il suo posizionamento sul Mare Jonio, nella serata di ieri ha determinato condizioni di spiccato maltempo anche sulla Sicilia, in particolare a Catania dove una tromba d’aria ha fatto ingenti danni materiali. Allo stesso modo, il quadro sinottico presentato già precedentemente, determina l’ingresso di correnti più fresche e più secche al nord e centrali tirreniche, dove il tempo appare infatti stabile.

Prossime ore possibili nubifragi sul medio versante adriatico

Nel corso delle prossime ore tuttavia, le condizioni meteo sono destinate a risultare ancora perturbate con la traslazione del minimo depressionario ancora verso oriente. In particolare, stando ai principali centri di calcolo, a farne le spese saranno soprattutto i settori del medio versante adriatico, soprattutto l’Abruzzo dove sono previsti fenomeni localmente anche molto intensi e a carattere di nubifragio. Fenomeni occasionalmente intensi plausibili anche in Molise e, ancora, in Sicilia.