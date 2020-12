METEO – MALTEMPO INVERNALE in arrivo, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA: ecco dove

Prossime ore peggioramento al centro-sud

Già nelle ultime ore le condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali sono ulteriormente peggiorate rispetto a quanto riscontrato nella prima parte della giornata odierna. Piogge e acquazzoni più sparsi stanno interessando infatti il centro-sud, con l’Appennino centrale alle prese con nuove nevicate a partire dai 700/900 metri e localmente anche più in basso. Per le restanti ore della serata, non sono previste significative variazioni del quadro meteorologico fin qui presentato.

Residua instabilità al sud e sulle centrali tirreniche per domani

Per la giornata di domani giovedì 31 dicembre, nonché ultimo giorno dell’anno, le condizioni meteo rimarranno tendenzialmente instabili non solo al sud, ma anche sulle regioni centrali tirreniche a causa del continuo scorrimento delle correnti polari nel Mediterraneo. Residui acquazzoni e rovesci interesseranno in maniera isolata o al più sparsa infatti proprio questi settori, prima che un nuovo impulso polare interessi l’Italia per la giornata di Capodanno.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata tirrenica, Calabria settentrionale e centrale tirrenica, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, su Appennino emiliano, Liguria di levante e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Nevicate: al di sopra dei 1000-1200 m sui settori appenninici settentrionali con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in calo ovunque, localmente sensibile, con temperature basse e diffuse gelate notturne al Nord, anche nelle zone pianeggianti. Venti: forti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e Tirreno meridionale, in attenuazione; localmente forti occidentali sulle restanti zone costiere occidentali e settentrionali su quelle adriatiche, in generale attenuazione. Mari: inizialmente agitati il Mare di Sardegna ed il Tirreno centro-meridionale, molto mossi i restanti bacini. Tutti con moto ondoso in generale attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.