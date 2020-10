METEO – MALTEMPO LIGURIA, esondato il Roja a VENTIMIGLIA; video delle auto trascinate dall’acqua

Maltempo Italia, la situazione sinottica

Meteo – Buongiorno e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il mese di ottobre è decisamente partito forte sull’Italia, con un’acuta fase di maltempo. L’anticiclone delle Azzorre rimane confinato sul vicino Atlantico, mentre una vasta e profonda ciclogenesi si è insediata tra il Golfo di Biscaglia e la Francia; fase di maltempo che interessa molte regioni europee, con venti forti e piogge torrenziali. Il nord Italia è tra le aree maggiormente colpite nelle ultime ore, complice l’attivazione di tese ed umide correnti meridionali, responsabili delle piogge alluvionali tra Piemonte e Liguria.

Meteo in atto tra forti venti e piogge intense

Meteo – Le condizioni meteorologiche in questo inizio di giornata risultano decisamente compromesse su molte regioni centro-settentrionali. Continua a piovere in maniera diffusa sul nord Italia, con i fenomeni più intensi attualmente concentrati tra Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna. Un fronte freddo è in transito sulle regioni centrali, dove si registrano piogge e temporali localmente intensi tra Umbria, Lazio e Toscana centro-orientale. Altrove nubi in transito con forti venti meridionali e raffiche che localmente toccano gli 80 km/h sui settori di ponente centro-settentrionali. Nella seconda parte di giornata si assisterà ad un graduale momentaneo miglioramento al centro-nord, seppur con molte nubi e locali residui fenomeni, più abbondanti sul Friuli.

Piogge alluvionali e mareggiate, l’Italia è in balia del maltempo

Maltempo Liguria – La situazione su alcune regioni italiane risulta decisamente critica. In particolare la lenta evoluzione verso levante del sistema perturbato è alla base delle piogge alluvionali che nelle ultime ore hanno colpito il Piemonte e la Liguria di Ponente provocando l’esondazione di alcuni corsi d’acqua; accumuli pluviometrici che nelle ultime 24 ore hanno superato i 500 mm nel cuneese e verbano con picchi addirittura di 625 mm, esaltati anche dall’effetto orografico. Venti forti spazzano il resto dell’Italia, con una marea di 135 cm attesa nelle prossime ore sulla città di Venezia, dove per la prima volta verranno azionate le barriere di contenimento, il Mose. Ma vediamo nella prossima pagina quanto sta accadendo in Liguria, in particolare a Ventimiglia dove il Roja è esondato.