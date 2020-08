METEO – MALTEMPO LIVE con forti TEMPORALI e GRANDINATE su parte dell’ITALIA, ecco le ZONE COINVOLTE e quelle interessate nelle prossime ore

Meteo instabile con forti temporali in atto su parte del nord Italia

Le condizioni meteo in questo inizio di giornata risultano decisamente compromesse su parte del nord Italia; in particolare il calo del campo barico ha favorito l’ingresso di masse d’aria più umide atlantiche, destabilizzando la colonna d’aria sulle regioni settentrionali. Un sistema temporalesco, dopo aver interessato la scorsa notte il Piemonte nord-occidentale, si è trasferito gradualmente verso nordest in questo inizio di giornata. Temporali e grandinate stanno attualmente colpendo in particolare l’alta Lombardia ed il novarese con fenomeni localmente sotto forma di nubifragio; gli accumuli pluviometrici, infatti, risultano abbondanti con punte di oltre 70 mm nel comasco e destinati ad aumentare ulteriormente nelle prossime ore.

Nubifragi tra Lombardia e Piemonte, attenzione anche alle prossime ore

Meteo – Come anticipato, attualmente il sistema temporalesco sta interessando le aree comprese tra l’alta Lombardia ed il novarese; nonostante le correnti in quota siano provenienti dai quadranti sud-occidentali, il sistema temporalesco si sta parzialmente rigenerando sul suo fianco meridionale. Le forti correnti al suolo dai quadranti settentrionali, causate dall’outflow del temporale stesso, fungono da “fronte freddo” innescando lo sviluppo di nuovi cluster temporaleschi sopravento alla strutta temporalesca principale. Nelle prossime ore forti temporali e nubifragi potrebbero quindi estendersi anche a parte della periferia nord di Milano, nonché alla città di Novara e provincia di Brescia. Temporali e nubifragi imminenti anche a Bergamo e diretti nelle prossime ore verso il Trentino Alto-Adige.

Temporali dal pomeriggio-sera anche sul resto del Piemonte, Emilia ed a seguire nuovamente sulla Lombardia

Meteo – Mentre i temporali ed il maltempo stanno attualmente interessando principalmente i settori settentrionali del nord Italia, su quelli meridionali di Piemonte e Lombardia sono ampie le schiarite; tuttavia nella seconda parte della giornata temporali e grandinate prenderanno forma dalle Alpi occidentali, estendendosi rapidamente anche ai settori di pianura del Piemonte, quindi coinvolgendo anche la città di Torino. Dopo una pausa asciutta nel primo pomeriggio, i temporali torneranno a minacciare nuovamente anche la Lombardia ed il Triveneto in generale, settori costieri esclusi. Temporali in sviluppo anche lungo l’Appennino emiliano in parziale estensione ai settori pedemontani. Non si escludono nubifragi ed allagamenti.