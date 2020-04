METEO – MALTEMPO nelle prossime ore in ITALIA con piogge, temporali e GRANDINE: i dettagli

Maltempo Italia: piogge e temporali in queste ore al centro-nord

Torna il maltempo sull’Italia con precipitazioni diffuse in queste ore su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna oltre che Toscana, Umbria e Marche. Nelle prossime ore il maltempo si accentuerà con senza escludere la possibilità di locali temporali. Il flusso di correnti atlantiche interessa gran parte dell’Europa con una depressione ben organizzata poco ad ovest del Regno Unito e valori di pressione al suolo fino a 990 hPa. Piogge, temporali e forti raffiche di vento tipici della stagione in corso colpiranno pertanto i paesi centro-occidentali del Vecchio Continente e l’Italia nelle prossime ore nonché nei prossimi giorni.

Meteo Italia: Piogge e Temporali convettivi anche nei prossimi giorni

Con le correnti instabili provenienti direttamente dall’oceano Atlantico al posto dell’Anticiclone avremo condizioni meteo piuttosto variabili in Italia con cieli nuvolosi o molto nuvolosi e precipitazioni diffuse. Con l’ arrivo di aria più fredda in quota nei prossimi giorni, ci attendiamo anche i classici temporali convettivi tipici della stagione in corso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Prestare attenzione così per tutta la settimana in corso specie sulle regioni alpine, prealpine, alte pianure settentrionali e settori interni centrali dove non si esclude la possibilità di grandine. Oltre ai temporali in Italia troveremo anche forti raffiche di vento.

Previsioni meteo 1 Maggio 2020, Festa dei Lavoratori

Si apre così una fase meteo più instabile e perturbata specie al centro-nord Italia. Riguardo la giornata del primo maggio, Festa dei Lavoratori, le correnti nord-occidentali potrebbero prevalere in Italia e generare fenomeni temporaleschi a tratti anche intensi sul Paese. Il maltempo diffuso nelle prossime ore sull’Italia con piogge anche intense si trasformerà in spiccata instabilità con rapidi temporali a macchia di leopardo alternati ad ampie schiarite. Il tutto accompagnato da clima primaverile senza particolari scossoni nelle temperature.