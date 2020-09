METEO – MALTEMPO NO STOP, violenti TEMPORALI e forti NEVICATE in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

L’autunno entra ormai nel vivo

E’ da qualche giorno e proprio in corrispondenza dell’avvenimento dell’equinozio autunnale (quest’anno avvenuto il 22 settembre, lo ricordiamo) che l’autunno ha iniziato a presentare i suoi effetti più caratteristici sulla nostra Penisola, aprendo una fase piuttosto perturbata che riguarda soprattutto il centro-nord ma non risparmiando anche il sud con danni e disagi nel beneventano un paio di sere fa. I settori che stanno registrando i maggiori accumuli di pioggia sono quelli occidentali tirrenici, una vera e proprio boccata di ossigeno in quanto erano (e sono) le zone ove la siccità ha colpito più duramente finora.

Forte maltempo in atto sull’Italia

Mentre si attende l’arrivo di un affondo polare nel corso della seconda parte di questo pomeriggio e della serata odierni, il maltempo continua a imperversare sulla nostra Penisola grazie agli effetti di un flusso atlantico ormai in pieno controllo del Mediterraneo centrale, con temporali che colpiscono soprattutto la Lombardia in maniera abbastanza diffusa. Diverse celle temporalesche sparse invece sulla Liguria, sulle regioni nordorientali, su quelle centrali e in parte di quelle meridionali come Campania, Molise e localmente la Puglia. Partendo da qui, andiamo a vedere le proiezioni riguardanti le prossime ore.

Violenti temporali in arrivo al centro-sud

Mentre sulle regioni settentrionali a seguito dell’ingresso del fronte freddo (responsabile degli attuali temporali e del calo termico) le condizioni meteo tenderanno gradualmente a migliorare (eccezion fatta per le Alpi dove come vedremo sono attese nevicate) con instabilità residua sul Veneto, sulle regioni centro-meridionali si andrà incontro ad un nuovo peggioramento che, stando ai principali centri di calcolo, riguarderà soprattutto il grossetano, il Lazio, la Campania, la Calabria. Possibili sconfinamenti fino nelle zone interne di Abruzzo e Molise. Fenomeni a tratti anche intensi coinvolgeranno persino la Sardegna, con cumulati comunque non eccessivi.