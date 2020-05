METEO – MALTEMPO PERSISTENTE, ancora PIOGGE e TEMPORALI, la Protezione Civile ha diramato l’ALLERTA, ecco le città interessate

Quella che è trascorsa nelle ore passate, è stata una notte di tempesta a dir poco sulle regioni settentrionali italiane, a causa dello spostamento di una saccatura di origine nordatlantica che fino ai giorni scorsi ha interessato prevalentemente il Mediterraneo e i Paesi europei occidentali. L’affluenza sempre maggiore di aria più fresca e instabile, in contrasto con l’aria bollente di matrice sub-tropicale al centro-sud, ha fatto sì che si sviluppasse una ciclogenesi che è stata responsabile del violento maltempo che ha coinvolto soprattutto la Lombardia, non mancando di portare qualche disagio e danno, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni del Nord e sulla Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, localmente moderati su tutti i settori alpini e sulle zone pianeggianti del Piemonte occidentale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile aumento sui versanti tirrenici di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia; valori localmente elevati al meridione. Venti: localmente forti dai quadranti nord-orientali su Sardegna e Lazio; localmente forti sud-orientali su Sicilia e Calabria meridionale; localmente forti da nord su Liguria e coste Toscane. Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Mare ed il Canale di Sardegna; localmente molto mosso il Tirreno. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 16 maggio 2020: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Lombardia: Bassa pianura occidentale, Pianura centrale. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Lombardia: Bassa pianura occidentale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Nodo idraulico di Milano.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi della Lombardia.