METEO – MALTEMPO POLARE padrone d’ITALIA con PIOGGE e NEVE in pianura: ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Prossime ore instabilità sull’Italia con neve fino in pianura

Nelle prossime ore le condizioni meteo sulla nostra Penisola continueranno ad essere particolarmente perturbate, dopo che nella prima parte di giornata la neve ha fatto la sua ricomparsa fino in pianura anche sulla città di Milano. In serata piogge e acquazzoni interesseranno in maniera sparsa i settori centrali tirrenici e il nord, dove la neve continuerà a cadere al piano solo su specifiche zone, quali sono il pavese, l’alessandrino, l’astigiano e il piacentino.

Domani ancora maltempo e neve in pianura tra cuneese e alessandrino

A partire dalle prime ore della notte di domani sabato 2 gennaio la fase di maltempo tornerà ad acuirsi, con un ulteriore peggioramento atteso a partire dalle regioni centrali tirreniche e sulle regioni settentrionali, dove la neve tornerà a cadere in pianura tra il cuneese e l’alessandrino fino al pomeriggio. Fenomeni possibilmente intensi, anche in forma locale, su Lazio e tra il messinese e il reggino. Instabilità sparsa altrove con precipitazioni mediamente moderate. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia nord-occidentale, Veneto centro-settentrionale, Friuli Venezia Giulia, settore tirrenico della Toscana, settori tirrenici e meridionali del Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, settori tirrenici di Campania e Basilicata, settori meridionali e ionici centrali della Calabria e settori ionici centro-settentrionali della Sicilia, con quantitativi cumnulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Calabria e dei settori ionici della Sicilia e su versante ionico della Basilicata, versante ionico e settore centrale della Puglia, settori occidentali della Sardegna, alta Toscana, Liguria, restanti settori alpini, prealpini e occidentali della Lombardia, resto del Veneto e sul Trentino Altgo Adige, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse sul resto della penisola e della Sardegna e sulla Sicilia centrale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: inizialmente al di sopra dei 200-400 m sul basso Piemonte, in rialzo al di sopra dei 600-800 m, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti; al di sopra dei 700-1000 m sul resto dell’arco alpino e prealpino, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti; al di sopra dei 700-900 m sul settore più occidentale sull’Appennino settentrionale e dei 1000-1300 m sul resto dell’Appennino settentrionale e sull’Appennino centrale, con apporti al suolo abbondanti sul versante occidentale dell’Abruzzo, da deboli a moderati sulle restanti zone. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile aumento al Centro-Sud e Nord-est, con valori ancora bassi e gelate notturne sul Nord. Venti: forti dai quadranti meridionali su tutte le regioni centro-meridionali, con raffiche di burrasca specie sui relativi settori costieri, sui crinali appenninici e sui rilievi delle isole maggiori, con tendenza a generale attenuazione serale; forti settentrionali con raffiche di burrasca sulla Liguria, specie settore centrale; forti nord-orientali sul Golfo di Trieste. Mari: da molto mossi ad agitati il Tirreno centro-meridionale, il Mare e il Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini, fino ad agitato al largo l’Adriatico centro-meridionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.