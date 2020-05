METEO – MALTEMPO pronto a PIOMBARE sull’ITALIA, possibili NUBIFRAGI nei prossimi giorni!

Meteo in peggioramento sull’Italia: piogge in arrivo entro la fine del giorno

Meteo – Nonostante le condizioni meteorologiche appaiono mediamente stabili in questo inizio di giornata, su gran parte dell’Italia, nel corso della seconda parte di giornata si osserverà un graduale cambio circolatorio; una vasta area ciclonica attualmente presente sulla Penisola Iberica, infatti, piloterà un impulso instabile verso l’Italia, determinando un graduale peggioramento del tempo. Deboli piogge raggiungeranno dapprima la Sardegna nella seconda parte del pomeriggio, per poi estendersi entro la fine del giorno alla Liguria ed al Piemonte meridionale. I fenomeni, nottetempo, raggiungeranno anche la Toscana, il Lazio e la Lombardia, ma si tratterà di piogge per lo più di debole intensità.

Maltempo atteso tra domani e lunedì, specie al nord, con fenomeni intensi

Meteo – Il bel tempo osservato in questo inizio di giornata sarà un vecchio ricordo su molte regioni d’Italia; diverse perturbazioni atlantiche, pilotate da una vasta area ciclonica sull’Europa sudoccidentale, transiteranno nei prossimi giorni specie al Centro-Nord, determinando fasi localmente di intenso maltempo. In particolare piogge e temporali raggiungeranno domani sera il Nordovest e la Sardegna, estendendosi ad inizio settimana a tutte le regioni centro-settentrionali; i fenomeni risulteranno particolarmente intensi ed abbondanti sul Levante Ligure e sui settori a nord del Po, maggiormente esposti alle umide correnti sud-occidentali. In tali aree non son esclusi nubifragi ed accumuli pluviometrici anche di 100 mm, con conseguenti allegamenti e disagi.

Settimana dinamica al Nord, più stabile e caldo al Sud

Meteo – Secondo le proiezioni odierne dei principali modelli matematici, il flusso umido e perturbato non riuscirà ad affondare con forza sul Mediterraneo, rimanendo confinato in particolare all’Europa e parte dell’Italia centro-settentrionale; al Nord e parte del Centro si alterneranno giorni uggiosi ad altri più stabili, mentre all’estremo Sud e Sicilia l’anticiclone potrebbe rimanere ben saldo, proteggendo gran parte delle regioni dalle perturbazioni oceaniche. La prossima settimana, quindi, si prospetta piuttosto dinamica al Nord, mentre il tempo stabile proseguirà al Sud, con possibile fase di caldo estiva pronta ad esplodere dal 14 maggio.