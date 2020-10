METEO – MALTEMPO pronto a tornare sull’ITALIA, NOVEMBRE al via con il FREDDO? le ultimissime

Maltempo pronto a tornare sull’Italia dal fine settimana

Meteo – L’Italia si prepara a vivere una parentesi decisamente stabile, grazie all’arrivo da ovest di un vasto promontorio altopressorio. Il bel tempo, tuttavia, potrebbe non essere duraturo, con le umide e piovose perturbazioni atlantiche pronte a riportare il maltempo sull’Italia. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici, l’alta pressione mostrerà i primi segni di cedimento sul suo bordo settentrionale dalla seconda parte della prossima settimana; in tal modo, una perturbazione atlantica riuscirà a fare il suo ingresso sull’Italia riportando piogge al nord e parte del centro. Il sud e la Sicilia, al momento, potrebbero rimanere ai margini del peggioramento, complice una maggior tenuta del campo anticiclonico sul Mediterraneo meridionale.

Italia contesa tra anticiclone e maltempo prolungato

Dando uno sguardo al lungo termine la tendenza meteo appare al momento piuttosto incerta. La fase attuale di NAO – fa pensare a nuovi tentavi di espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso le alte latitudini, innescando la discesa di nuovi impulsi perturbati verso l’Europa meridionale. Tuttavia, l’esatta traiettoria assunta dai futuri peggioramenti giocherà un ruolo fondamentale anche per il destino meteorologico dell’Italia. Infatti, al momento emergono ancora delle divergenze sul tempo atteso per fine ottobre; se da un alto il modello americano GFS vede il Mediterraneo centrale, quindi l’Italia, possibile bersaglio per l’affondo di nuovi impulsi perturbati, ci va decisamente più cauto il centro di calcolo europeo ECMWF.

ECMWF e lo spettro dell’anticiclone

Come anticipato in precedenza, salgono le quotazioni per un fine ottobre all’insegna del ritorno del maltempo sull’Italia, con il modello americano GFS indirizzato verso una nuova fase perturbata. Tuttavia, l’emissione odierna della “corsa” deterministica del modello europeo ECMWF ci impone ancora prudenza; non è escluso infatti che la saccatura nord atlantica possa assumere una traiettoria più occidentale, facendo piombare l’Italia in un fine ottobre in compagnia dell’anticiclone. Al momento, quindi, vi è ancora incertezza sulla tendenza di fine ottobre, anche se le quotazioni per il ritorno del maltempo attualmente sembrerebbero le più alte. Ma come sarà l’avvio di novembre? Vediamo insieme nella prossima pagina!