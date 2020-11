METEO – MALTEMPO SICILIA, TROMBA d’ARIA si abbatte su CATANIA provocando ingenti danni; il video

Maltempo Italia, la cronaca

Meteo – Le condizioni meteorologiche in Italia hanno subito un brusco peggioramento nel corso del weekend. Una vasta lacuna barica si è portata dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo centrale, accompagnata da una circolazione ciclonica al suolo attualmente posizionata a largo delle coste tunisine. Il maltempo ha colpito duro in particolare nel corso della giornata di sabato, quando piogge alluvionali hanno purtroppo provocato frane e vittime in Sardegna. Nel corso della serata di ieri il maltempo si è trasferito verso la Sicilia ed i settori ionici, con temporali anche intensi, responsabili della tromba d’aria avvenuta a Catania.

Maltempo Sardegna: oltre 350 mm di pioggia

Meteo – La prima regione ad essere interessata dal maltempo nella giornata di ieri è stata la Sardegna; la vicinanza al minimo di bassa pressione e la lenta evoluzione verso levante, ha determinato piogge persistenti ed a carattere di moderata-forte intensità per gran parte della giornata. Le tese correnti sciroccali, inoltre, hanno accentuato la fenomenologia in quelle aree esposte all’effetto stau, quindi sud-orientali. Dalla rete di monitoraggio regionale, nelle ultime 48 ore spiccano i 371 mm di pioggia nel comune di Villagrande Strisaili, nell’ogliastra, mentre su gran parte dell’entroterra compreso tra le provincie di Nuoro ed Olbia-Tempio si superano diffusamente i 150 mm. Inevitabili le ripercussioni, con allagamenti, frane e purtroppo anche delle vittime nella località di Bitti.

Maltempo Sicilia, tromba d’aria colpisce Catania

Tromba d’aria Catania – Il maltempo dopo aver colpito la Sardegna, è gradualmente scivolato verso levante; piogge e temporali hanno raggiunto tra il tardo pomeriggio e la serata di sabato anche la Sicilia, dove si sono registrati disagi per il forte vento e gli allagamenti. Una linea temporalesca ha in particolare preso vita sui settori orientali dell’Isola, estendendosi dal ragusano sin verso il messinese; il sistema temporalesco è stato decisamente intenso, tanto da scaricare al suolo localmente oltre 80 mm di pioggia. Non solo piogge intense, ma a Catania un tornado collegato col sistema temporalesco, ha colpito la città procurando seri danni. Vediamo nella prossima pagina un video dell’evento!