METEO, MALTEMPO sul nord Italia, crolla un muro in Liguria su tre persone: la situazione

E' arrivato il crollo termico ed il maltempo al Nord Italia in queste ore. Temporali, fulmini e grandine hanno interessato le regioni settentrionali della Penisola. Poi il maltempo si sposterà anche verso il centro-sud. In Liguria un muro è crollato su tre clochard. Uno di loro è stato portato all'ospedale, come riporta ilmessaggero.it. Forti piogge e grandinate hanno creato problemi tra Chiavari, Rapallo e l'entroterra con alberi abbattuti e tetti scoperchiati. A Chiavari un clochard è stato investito da un muro crollato che ha coinvolto altre due persone. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Lavagna dopo essere stato soccorso dai vigili del fuoco. Fortunatamente non è grave.

Scardinato un tetto di una palazzina

Sulla via Aurelia nella zona delle grazie la tempesta di vento ha scardinato il tetto di una palazzina rendendola inagibile. Due persone disabili sono state salvate e una è stata ricoverata in ospedale a Lavagna in via precauzionale. Il maltempo ha interessato anche lo Spezzino. Le raffiche di vento qui hanno superato a Beverone i 90 km orari. Oltre 40 millimetri di pioggia sono caduti in poche ore tra la Val di Vara e la Val di Magra. La strada provinciale della Ripa è stata chiusa a scopo precauzionale. I vigili del fuoco sono intervenuti nel corso della notte per alberi caduti e tetti scoperchiati, specie nella zona di Santo Stefano Magra e Sarzana.

Allerta della protezione civile

Il Dipartimento della Protezione Civile per tutta la giornata di oggi lunedì 3 agosto 2020, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento, con estensione della fenomenologia a Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sul nostro sito troverete aggiornamenti sulla situazione nelle prossime ore.