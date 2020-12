METEO – Maltempo, temporale con TROMBA D’ARIA colpisce Trieste: fenomeni intensi su tutto il nordest

Italia nella morsa del maltempo

Impulsi nord atlantici in serie continuano a colpire l’Italia e gran parte dell’Europa centro-occidentale portando, piogge, nevicate e venti tempestosi. Nel corso delle ultime ore abbiamo assistito a fenomeni molto violenti in diverse regioni e in alcuni casi più tipici della stagione estiva che di quella tardo autunnale. Grandinate e forti piogge hanno interessato Veneto e Friuli con tanto di tromba d’aria nel porto di Trieste. Per la giornata odierna allerta rossa in diverse regioni e forti temporali da nord a sud. La situazione resta difficile in molte zone e oggi la giornata risulterà critica per alcune regioni. Di seguito riportiamo la tromba d’aria che nella tarda serata di ieri ha colpito Trieste. Leggi anche: NEVE ANCORA POSSIBILE FINO IN PIANURA E VIOLENTI NUBIFRAGI

Tromba d’aria colpisce Trieste

Una giornata dell’Immacolata decisamente perturbata su gran parte dell’Italia e con temporali, forti venti e neve a quote basse al nord. Nella giornata di ieri, lunedì 7 dicembre 2020, numerosi temporali fuori stagione hanno colpito il Nordest dalle Alpi alle pianure. Uno di questi, a carattere mesociclonico ha colpito la zona di Trieste con tanto di grandine e un tornado che nato nel porto come tromba marina si è poi spostato verso la zona industriale della città diventando a tutti gli effetti un tornado. Il fenomeno non è stato l’unico nella giornata di ieri ma già nel pomeriggio si era formata una tromba marina sul golfo. Numerose sono state le foto che hanno fatto il giro del web ma fortunatamente non si sono registrati ingenti danni. Leggi anche: FREDDO, NEVE E FORTI TEMPORALI, ECCO COSA ATTENDERSI IN SETTIMANA

Prossime ore allerta rossa e forti temporali

Prossime ore allerta rossa e forti temporali su diverse regioni italiane, in particolare tra Trentino, Veneto e Friuli con tanta neve sulle montagne. Non solo, altra zona soggetta a nubifragi nella giornata odierna sarà il Lazio, l’Umbria e la Camapania dove già questa mattina si sono rilevate alcune criticità. Non migliore la situazione sul resto dell’Italia ed anzi resta difficile in Emilia. Come si legge su ilrestodelcarlino.it, situazione ancora complicata a Gaggio, dove i residenti hanno ricevuto l’allerta quando l’acqua era ormai in casa. Non migliore la situazione a Nonantola dove è stata sommersa anche una cantina con 100mila bottiglie di lambrusco. Una situazione che sembra ripetersi nel corso degli anni. Questo ad esempio accadde anche nel ’66. Leggi anche: PERIODO PERTURBATO DI LUNGA DURATA. NEVE E FORTI PIOGGE ANCHE NEI PROSSIMI GIORNI

