METEO – MALTEMPO verso l’ITALIA, il CALDO verrà spazzato via a suon di TEMPORALI e GRANDINATE! Ecco quando e dove

Oggi ancora caldo intenso, ma con primi segni di cambiamento

Meteo ancora caratterizzato dall’intensa ondata di caldo che interessa l’Italia diversi giorni, con massime attese nelle prossime ore diffusamente oltre i +35°C. In particolare i picchi più elevati sono attesi sulle zone interne delle due Isole Maggiori e tra l’Umbria e l’alta valle del Tevere, dove potranno ancora registrarsi picchi di +40°C. Caldo che non risparmierà nemmeno la Pianura Padana, dove sono attesi picchi di +37/+38°C. Le previsioni meteo per la seconda parte di giornata, tuttavia vedranno il possibile sviluppo di acquazzoni e temporali a ridosso dell’Arco Alpino e lungo l’Appennino, sintomo di un graduale invecchiamento del campo anticiclonico e del successivo cambio di circolazione che andremo incontro nei prossimi giorni.

Maltempo tra domani e lunedì al nord, attesi forti temporali

I temporali e le piogge in formazione nella prossima notte sulla Pianura Padana centro-orientale, saranno un chiaro sintomo del cambio di circolazione a cui andremo incontro nelle prossime ore. Tra domani ed ancora più nella giornata di lunedì, forti temporali e grandinate torneranno ad interessare gran parte delle regioni settentrionali, interessando localmente anche i settori costieri. Il cedimento dell’alta pressione sull’Europa centrale, infatti, favorirà l’ingresso sul Mediterraneo centrale di un’ansa ciclonica, accompagnata da masse d’aria decisamente più umide ed instabili. Temporali e grandinate che decreteranno la fine del caldo al nord nella giornata di lunedì, quando difficilmente su riusciranno a raggiungere i +30°C.

Fine del caldo anche al centro-sud entro martedì

Mentre le regioni settentrionali saranno le prime a beneficiare dei temporali e del refrigerio, per quanto riguarda il centro-sud e le due Isole Maggiori si dovranno pazientare ancora qualche giorno. Il caldo, infatti, verrà definitivamente spazzato via anche dall’estreme regioni meridionali non prima di martedì; le temperature inizieranno a scendere a partire dalla giornata di domani, ma fino a lunedì saranno ancora possibili picchi di +34/+36°C. Per quanto riguarda le piogge, probabilmente solo parte del centro ed i settori montuosi riusciranno a beneficiare del passaggio instabile, mentre gran parte del sud, la Sicilia e le coste tirreniche rimarranno ancora all’asciutto, con la fase avara di precipitazioni che proseguirà ancora per la bassa Toscana ed il Lazio.