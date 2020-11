METEO – MALTEMPO verso l’ITALIA, perturbazione in arrivo nella notte con carico di PIOGGE e TEMPORALI

Variabilità diffusa, ma con assenza di fenomeni

Meteo – Weekend caratterizzato da una diffusa variabilità sull’Italia, per il transito di umide masse d’aria occidentali. Dopo il maltempo che ha coinvolto il basso Lazio e l’alta Campania nella giornata di sabato, una breve tregua è in atto sui settori tirrenici, dove tuttavia permangono condizioni di diffusa variabilità. Nubi basse e riduzioni di visibilità sulla Pianura Padana, mentre ampie schiarite si osservano su Molise, Calabria, Sicilia e Trentino-Alto Adige. Tuttavia, una rapida, ma intensa, perturbazione è attesa sull’Italia nel corso della notte. Vediamo nel prossimo paragrafo i maggiori dettagli sul peggioramento imminente.

Meteo Lunedì 16 novembre: torna il maltempo!

Dopo un prolungato periodo con assenza di precipitazioni sull’Italia, l’autunno sembrerebbe voler gradualmente tornare alla carica. Il momentaneo arretramento verso ovest dell’alta pressione, favorirà il transito di una perturbazione tra la prossima notte e la giornata di lunedì. Piogge diffuse interesseranno dapprima le regioni settentrionali, estendendosi tra la mattina ed il pomeriggio di domani anche a quelle centrali, Campania ed entro la serata a gran parte del sud Italia e Sicilia. I fenomeni potranno risultare localmente abbondanti ed a carattere temporalesco, specie nel Friuli, Marche, Toscana e Lazio.

Neve in arrivo sulle Alpi

Meteo – La perturbazione in arrivo dall’Atlantico sarà seguita da un momentaneo calo delle temperature. Come anticipato non solo piogge e temporali, ma tornerà anche la neve sulle Alpi. In particolare nel corso della prossima notte i fiocchi cadranno inizialmente al di sopra dei 1900-2100 metri sui settori alpini centro-occidentali, per poi scendere di quota nella prima parte della giornata di domani; l’arrivo di masse d’aria relativamente più fresche in quota, favoriranno un calo della quota neve sui settori alpini centro-orientali, sin verso i 1400-1600 metri. Gli accumuli, tuttavia, risulteranno piuttosto contenuti ed attorno ai 10 cm.