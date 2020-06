METEO – Maltempo, violenti temporali nel corso delle prossime ore: lista delle zone colpite

Graduale peggioramento al Nord Italia

Il tempo sulla nostra penisola ma anche in gran parte dell’Europa occidentale, si mantiene abbastanza buono. Situazione che si mantiene tutto sommato stabile in Italia ma con temporali pomeridiani lungo le Alpi nel corso delle prossime ore, mentre caldo anche intenso riguarderà molte regioni. Proprio lungo l’arco alpino però si andranno a formare dei temporali, alcuni anche piuttosto intensi, associati a nubifragi e occasionali grandinate. Questo sarà il preludio a un peggioramento più intenso che dal pomeriggio di domani comincerà ad interessare il settentrione. Anche nel corso delle ultime ore non sono mancate grandinate e forti piogge in alcune zone del settentrione, soprattutto tra alto Vento e Friuli Venezia Giulia. Vediamo adesso nel dettaglio tutte le zone a rischio nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni.

Temporali nelle prossime ore su Alpi e Prealpi

Un primo sintomo del peggioramento si noterà nel corso delle prossime ore quando saranno possibili rovesci e temporali sull’arco alpino, come successo anche ieri soprattutto in quello orientale e con sconfinamenti sin lungo le coste del Friuli Venezia Giulia. Il peggioramento vero e proprio comincerà però domani quando temporali inizieranno a guadagnare anche tratti pianeggianti del settentrione, soprattutto tra Piemonte, Lombardia ed Emilia, con possibili fenomeni anche violenti. Nella giornata di giovedì invece, tutto il nord sarà interessato da rovesci e temporali con possibilità di grandinate elevata. Temporali forti associati a grandinate e locali allagamenti saranno probabili in particolare al nord-est, ma un po’ tutto il settentrione sarà interessato da manifestazioni temporalesche per gran parte della giornata. Peggioramento che poi scivolerà verso sud-est, coinvolgendo anche Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

Calo delle temperature al centro-nord

Il tutto sarà associato ad un calo sensibile delle temperature, anche di 10 gradi, in particolare al centro e al nord. Caldo molto intenso invece al meridione fino alla giornata di venerdì con punte localmente prossime ai 38-40 gradi. Un cambiamento del tempo è atteso anche qui nel fine settimana, più che altro come ricambio d’aria e calo termico di qualche grado. Dunque, ancora 24 ore di caldo intenso in Italia prima di una rinfrescata al settentrione. Aria fresca e temporali che si estenderanno poi anche alle regioni centrali con coinvolgimento più diretto del versante Adriatico.