METEO – MAREGGIATE mostruose SOMMERGONO le STRADE e causano DANNI INGENTI, VIDEO di quanto avvenuto a Terracina

Forte maltempo in nottata sull’Italia

Nel corso della nottata appena trascorsa sulla nostra Penisola si è abbattuta una forte ondata di maltempo, con temporali anche violenti che hanno colpito più zone dell’Italia, da cui sono impazzate le segnalazioni anche di disagi e/o danni. Il quadro previsionale relativo alla nottata odierna era pressoché chiaro dai principali centri di calcolo, tanto che anche in questa sede si era parlato dell’arrivo del violento maltempo e il Dipartimento della Protezione Civile stesso aveva diramato un’allerta meteo di codice arancione o giallo su mezza Italia e il cui colore comunque dipendeva dalle zone di riferimento, come abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Una saccatura di aria più fresca di matrice atlantica si è gettata nel Mediterraneo centrale

La principale responsabile di quest’ondata di maltempo è semplicemente da attribuire ad una saccatura di aria di origine nordatlantica che, affondando nel Mediterraneo centrale, ha innescato una forte ciclogenesi alimentata anche dagli accesi contrasti termici, che hanno scatenato l’ira delle piogge e dei temporali dapprima sulle regioni del nord e, successivamente anche sulle zone centro-meridionali, soprattutto di sponda tirrenica. L’ondata di maltempo in questione non ha purtroppo risparmiato dai danni e dai disagi diverse zone d’Italia, in particolare il basso litorale laziale, come vedremo in seguito.

L’Estate inizia zoppicando

L’estate meteorologica che è subentrata, come ogni anno, il 1° giugno inizia dunque zoppicando visibilmente, con condizioni meteo che si presentano tutt’altro che stabili sulla nostra Penisola. Anche le temperature peraltro, anche quando nei primissimi giorni del mese si presentavano prevalentemente stabili su gran parte del Paese, non hanno mai registrato valori particolarmente elevati, o quantomeno non ai livelli di come siamo stati abituati negli ultimi anni. Esse infatti si sono spesso aggirate intorno alla media del periodo se non lievemente al di sotto, soprattutto sulle regioni settentrionali.