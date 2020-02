METEO – Massima INCERTEZZA a lungo termine, BRACCIO di FERRO tra il FREDDO POLARE e i venti SCIROCCALI, i dettagli

Tempo stabile ovunque quest’oggi e primo rialzo termico

Nella giornata odierna si sono iniziati a farsi sentire i primi effetti dell’Anticiclone africano in rimonta sulla nostra Penisola dopo una breve parentesi instabile durata neanche 36 ore e che ha coinvolto l’Italia fino alla mattina di ieri. Oltre alle condizioni meteo generalmente stabili sul Bel Paese, anche le temperature hanno subito un primo incremento nella giornata di oggi, con massime fino a +19°C sulle Isole Maggiori e fino a +17°C sul nord Italia. Tale incremento non si arresterà ora, ma continuerà ad interessare la nostra Penisola fino ad almeno domenica 23 febbraio, come vedremo.

Ci attende un weekend piuttosto primaverile

Siamo dunque alle porte di un weekend primaverile, grazie ad un Anticiclone che, posizionato sul Mediterraneo occidentale aspettava solo il momento giusto per tornare a controllare anche la nostra Penisola. Bel tempo e cieli soleggiati soprattutto per la giornata di domani sabato 22 febbraio ovunque, mentre nella giornata di domenica 23 un’ondulazione della corrente a getto porterà della nuvolosità a tratti compatta sull’alto versante tirrenico, con qualche locale e occasionale pioviggine che tuttavia non basterà neanche per bagnare l’asfalto.

Massima incertezza per i primi di marzo

L’ondata di caldo fuori stagione si protrarrà fino agli inizi della prossima settimana, dopodiché è possibile l’arrivo di un’ondata di freddo di cui però abbiamo trattato all’interno di un apposito editoriale. Successivamente, l’evoluzione meteo si mostra quantomai incerta, in particolar modo per quanto riguarda i primi giorni del mese di marzo (quando subentrerà tra l’altro anche la primavera meteorologica). I principali centri di calcolo si mostrano ancora particolarmente differenti.