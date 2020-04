METEO – 25 APRILE con un miglioramento in vista in ITALIA, ecco tutti i dettagli

Meteo Italia: perturbazione in azione in queste ore

Siamo nel pieno di una fase di maltempo con piogge, temporali, forti raffiche di vento e persino temperature in calo. La fase di maltempo viene generata dall’azione di una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo centro-occidentale in grado di richiamare correnti molto umide a tutte le quote, mentre l’Anticiclone staziona indisturbato alle alte latitudini europee e precisamente tra Regno Unito e Scandinavia. Clima più autunnale che primaverile anche nella giornata odierna, temperature ancora miti al sud Italia, più freddo invece sulle regioni centro-settentrionali con la vene che torna a cadere su Alpi e Appennino dai 1500-1800 metri di quota.

Meteo: migliora al nord Italia da domani

La perturbazione si avvicinerà al sud Italia e richiamerà correnti più fredde e secche sulle regioni più settentrionali in grado di spazzare via nubi e precipitazioni. Già nella giornata di oggi le piogge tenderanno ad esaurirsi sulla Lombardia, Piemonte e a seguire anche su Emilia Romagna con le ultime nevicate in Appennino fin sotto i 1400-1500 metri di quota. Sole prevalente pertanto da domani al nord Italia e per i prossimi giorni con le temperature che tenderanno ad aumentare progressivamente nelle ore centrali della giornata, ancora fresco invece di notte e al primo mattino complici i cieli sereni.

Previsioni meteo per il 25 Aprile 2020

Per un generale miglioramento delle condizioni meteo in Italia, ci sarà da attendere qualche giorno ancora con le ultime piogge al sud anche per la giornata di Giovedì 23 Aprile. Tuttavia andremo incontro ad un miglioramento meteo a ridosso della Festa della Liberazione d’Italia con cieli più soleggiati e qualche disturbo sui settori più interni meridionali e sulle Alpi con locali temporali al pomeriggio tipici del periodo in corso. Il clima in Italia durante il weekend del 25 Aprile sarà piuttosto gradevole con valori di temperatura che durante le ore centrali della giornata potrebbero raggiungere i 25°c.