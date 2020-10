METEO MILANO – Al via la lunga OTTOBRATA ma attenzione alle nebbie e nubi basse tipiche del periodo, i dettagli

Meteo Italia: Anticiclone man mano prevalente

Dopo l’ennesima passata di maltempo di stampo tipicamente autunnale le condizioni meteo in alcune regioni del Paese stanno migliorando decisamente. Tra queste c’è la Lombardia dove anche se i cieli si presentano ancora per lo più nuvolosi. Nelle prossime ore sulla città di Milano le nubi tenderanno a dissolversi con schiarite man mano più ampie. Si apre una fase meteo più stabile e mite ad iniziare proprio dalle regioni più settentrionali del paese, attenzione però alla formazione di nebbie e nubi basse durante il corso del weekend e della prossima settimana.

Meteo Milano: condizioni favorevoli per nebbie e nubi basse

Gli anticicloni restano ai margini dello scacchiere a grande sala mentre la circolazione di bassa pressione responsabile del maltempo durante le ultime ore tende ad allontanarsi dall’Italia. Resterà presente ancora per qualche ora una launa barica in grado di generare qualche disturbo di troppo anche nei prossimi giorni sulle regioni centro-meridionali mentre al nord Italia arriveranno le foschie, le nebbie e le nubi basse. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia, ottobrata per la prossima settimana

Cieli ancora nuvolosi in queste ore anche sulla città di Milano, maggiori schiarite nelle prossime ore e nei prossimi giorni ma attenzione alla formazione di foschie, nebbie o nubi basse durante la notte e le prime ore del mattino. Bel tempo e precipitazioni assenti dalla giornata di Domenica e via libera ad una classica “ottobrata” con le temperature previste in aumento durante le ore centrali della giornata. Nella prossima settimana il clima risulterà piuttosto mite con valori fino e oltre i 25°c in alcune regione centro-meridionali.