METEO MILANO – Al via una fase MOVIMENTATA con i TEMPORALI nel pieno dell’ESTATE e pure a FERRAGOSTO, i dettagli

Meteo Estate 2020: Temporali in arrivo al nord Italia

Da stanotte i temporali potrebbero colpire non sole le regioni alpine ma anche le alte pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. L'Estate 2020 procede il suo corso con l'Italia letteralmente spaccata in due con temporali sempre più probabili al nord Italia, gran secco e gran caldo invece sulle regioni centro-meridionali. Il clima in Italia torna ad essere molto caldo al centro-sud e in pianura Padana con valori fino e oltre i 35°c nelle ore centrali della giornata.

Meteo Milano: probabili temporali in nottata

Un promontorio di alta pressione di natura afro-azzorriana domina gran parte dello scenario meteo del Mediterraneo. Bel tempo pertanto in tutte le città dell’Italia tra le quali anche quella di Milano per le prossime ore ma attenzione che da stanotte i temporali potrebbero tornare. Italia quindi divisa in due da domani e per le vacanze di Ferragosto con i temporali al nord e sulla città di Milano, sole e clima molto caldo invece sulle regioni centro-meridionali.

Meteo Ferragosto 2020

Braccio di ferro tra il promontorio di alta pressione di natura africana e le correnti perturbate dall’oceano atlantico, nei prossimi giorni l’Italia si troverà spaccata in due tra temporali diffusi e gran secco e gran caldo. Per le vacanze di Ferragosto attendiamoci pertanto del clima molto caldo in gran parte dell’Italia ma anche piogge o temporali estivi. L’Estate 2020 nel mese di Agosto procederà il suo corso con il bel tempo in gran parte dell’Italia centro-meridionale, al nord invece anche nel lungo termine potrebbero farsi sentire gli effetti delle correnti instabili di natura atlantica e con esse anche dei temporali.