METEO MILANO – Ancora INTENSO MALTEMPO nelle prossime ore, POI CAMBIA TUTTO: i dettagli

METEO : molte nubi e piogge diffuse in città, vediamo quanto accaduto nelle scorse ore

Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici della Lombardia che ci seguono assiduamente sul sito del Centro Meteo Italiano. In queste ore la città di Milano si è risvegliata sotto una spessa coltre di nubi medio-basse, a testimonianza di un intenso peggioramento che sta tuttora interessando la Lombardia e che lo sta facendo ormai da ieri sera. Gli attuali valori di temperatura al suolo registrati nell’intorno del capoluogo lombardo si attestano tra +18.8°C e +20°C a seconda della posizione in cui vengono raccolte le misure rispetto al centro città. Per quanto riguarda la pioggia caduta dalla mezzanotte, si registrano in media valori che vanno dai 14 mm ai 20 mm sui quartieri più settentrionali, mentre vengono superati localmente anche i 45 mm in prossimità delle porte meridionali del capoluogo. Ma come evolverà il tempo nelle prossime ore e nel prosieguo della settimana? Oltre ad analizzarlo al dettaglio nei prossimi paragrafi, potete approfondire ulteriormente il tempo previsto nel link a fianco. CLICCA QUI PER CONSULTARE TUTTE LE PREVISIONI DETTAGLIATE PER MILANO.

Meteo PROSSIME ORE per Milano: fenomeni intensi ancora possibili fin verso la primissima serata

La giornata di oggi su Milano proseguirà dunque all’insegna della generale instabilità atmosferica almeno fin verso le primissime ore della serata. L’affondo Nord Atlantico che ha determinato un generale peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali ha portato infatti molte nubi su tutto il settentrione, con nubifragi non solo su basso Piemonte e Liguria, ma questa mattina anche sulla città di Venezia. Attenzione alle prossime ore quindi anche sul capoluogo della Lombardia, dove non sono esclusi nuovi temporali o piogge di moderata/forte intensità attese in esaurimento soltanto in nottata. Da quel momento infatti le correnti a tutte le quote tenderanno gradualmente a ruotare dai quadranti nord orientali, con la stabilità atmosferica che si farà via via più consistente dato il rialzo pressorio al suolo atteso entro la mattinata di domani. Le temperature si continueranno a mantenere intorno ai medesimi valori di questa mattina e potranno localmente toccare i +23°C

METEO DOMANI martedì 8 settembre 2020, deciso miglioramento in città

Come dicevamo nella parte conclusiva del precedente paragrafo, quindi, il generale miglioramento del tempo si farà sentire sin dalle primissime ore del mattino di domani con residua nuvolosità che lascerà spazio al mattino e al pomeriggio a maggiori schiarite. Il tutto grazie ad una progressiva rimonta dell’anticiclone che almeno fino a venerdì potrà garantire ampie schiarite e tempo sostanzialmente stabile e asciutto sulla città di Milano. Per quel che riguarda invece le temperature attese al suolo, nella prima parte di giornata risulteranno comprese tra +19°C e +25°C, mentre al pomeriggio i valori sono attesi in oscillazione tra +25°C e +27°C. Nel corso delle ore serali la colonnina di mercurio si aggirerà invece tra +23°C e +24°C.