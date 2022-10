Meteo Milano – Ancora stabilità con nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana. Ecco le previsioni

Condizioni meteo attuali

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un promontorio d’alta pressione in espansione sull’Europa orientale, con massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa, entro stasera sui Balcani. Questo porta tempo stabile in Italia con cieli soleggiati da Nord a Sud, ma anche nebbie e nubi basse al primo mattino specie su coste e pianure delle regioni settentrionali. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 5 ottobre: al mattino avremo tempo stabile con cieli in prevalenza sereni e qualche disturbo da nebbie e nuvolosità bassa sui settori occidentali della regione. Anche al pomeriggio cieli per lo più soleggiati, con locali addensamenti sulle Prealpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Lombardia. PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA LOMBARDIA! Temperature stabili, comprese su Milano tra 17°C e 24°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Nella giornata di domani avremo condizioni pienamente stabili, con temperature in lieve aumento su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo stabile con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio avremo condizioni meteo invariate con cieli del tutto soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature come anticipato previste in lieve rialzo nelle massime, comprese su Milano tra 16°C e 25°C.

Tendenza meteo per la prima settimana di Ottobre

Meteo .- Mese di ottobre che sarà caratterizzato da iniziali condizioni meteo anticicloniche sull’Italia. L’alta pressione garantirà una settimana all’insegna della stabilità con assenza di piogge su Milano. Attenzione al ritorno di dense foschie e banchi di nebbia al primo mattino sulla Pianura Padana, con parziale coinvolgimento anche dell’hinterland milanese. Successivamente dopo il weekend potrebbero tornare le piogge, ma data ancora l’elevata distanza temporale vi invitiamo a seguire i nostri prossimi aggiornamenti meteo.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano tra nubi e schiarite, tendenza la bel tempo per la settimana. Prima parte di ottobre con l'alta pressione.