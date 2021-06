METEO MILANO – ANTICICLONE all’ATTACCO, ampie SCHIARITE in arrivo in città, ecco le previsioni

Anche oggi qualche pioggia e temporale

La giornata odierna si sta prefigurando come una giornata in prevalenza stabile in cui però non mancano alcune note di maltempo che nelle primissime ore hanno interessato l’arco alpino e subalpino occidentale e l’alta Lombardia, con fenomeni localizzati o al più sparsi. Nel pomeriggio le condizioni meteo non saranno migliori e sarà infatti possibile lo sviluppo isolato di temporali termoconvettivi lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale e nelle zone interne della Sicilia. Malgrado la nuvolosità invece a Milano il tempo si mantiene stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Le condizioni meteo all’interno del capoluogo lombardo si stanno mantenendo fino a questo momento stabili, nonostante il transito di nuvolosità a tratti anche piuttosto compatta. Irregolari disturbi nuvolosi interesseranno Milano nel pomeriggio, quando temporali colpiranno localmente la dorsale appenninica centro-settentrionale e le zone interne della Sicilia, ma anche in serata, con assenza di fenomeni. Temperature che quest’oggi a seguito di una minima di +17°C raggiungeranno circa i +24°C di massima.

Ampie schiarite da domani

La rimonta anticiclonica di matrice africana prevista per domani 3 giugno sortirà effetti ben evidenti anche sulla città di Milano, dove sono attese ampie schiarite fin dalle prime ore della giornata con cieli che dunque risulteranno sereni dal mattino e fino alla serata. Le temperature inoltre subiranno un aumento per quel che concerne i valori massimi, mentre quelli minimi si manterranno sui valori odierni con fisiologiche fluttuazioni. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.