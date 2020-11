METEO MILANO: Anticiclone con SOLE salvo FOSCHIE o NEBBIE nottetempo, previsioni per i prossimi giorni

Previsioni meteo Milano

Con un promontorio di alta pressione che guadagna terreno sul Mediterraneo occidentale la Lombardia come il Piemonte e la Liguria sono le prime regioni d’Italia a risentirne con il bel tempo per tutta la giornata. E così se osserviamo le immagini satellitari che ci arrivano in queste ore troviamo cieli sereni su queste regioni ma anche delle foschie e nebbie in pianura. Sulla città di Milano procederà pertanto la stabilità atmosferica con precipitazioni assenti, sole salvo foschie e nebbie al primo mattino e durante la notte.

Previsioni meteo prossimi giorni

Sulla città di Milano le condizioni meteo resteranno stabili con precipitazioni assenti e sole prevalente nei prossimi giorni. Il tutto grazie ad una decisa espansione di un promontorio di alta pressione di natura azzorriana sul Mediterraneo occidentale. Sole salvo la presenza di foschie e nebbie anche dense nelle ore notturne e al mattino, maggiori schiarite al pomeriggio. Clima tipicamente autunnale con le temperature in linea con il mese di Novembre. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo prossimo weekend

Tuttavia la settimana in corso risulterà piuttosto dinamica con il ritorno del bel tempo su tutte le regioni nelle prossime 24-72 ore poi nuovo peggioramento con maltempo dai connotati più invernali che autunnali. Non tanto sulle regioni settentrionali al riparo dalle correnti settentrionali grazie alle Alpi, quanto al centro e al sud Italia avremo piogge, nevicate e forti venti. La neve infatti potrebbe cadere in Appennino fino a 600 metri di quota durante il prossimo weekend e la giornata di Venerdì 20 Novembre, crollo delle temperature ovunque.