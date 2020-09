METEO MILANO – ANTICICLONE in rinforzo, tempo STABILE e TEMPERATURE in AUMENTO; ecco le previsioni

Meteo estivo su Milano, tanto sole e caldo

Meteo Milano – Mentre l’estreme regioni meridionali nelle prossime ore hanno ancora fatto i conti con i forti temporali , al centro-nord è scoppiata l’estate. L’espansione di un vasto campo anticiclonico sul comparto europeo, abbraccia anche parte dell’Italia con tempo stabile su tutte le regioni centro-settentrionali. Valori pressori in aumento sulla Lombardia, fino a 1021 hPa, hanno garantito un inizio di giornata decisamente stabile e soleggiato su Milano. Il bel tempo e l’ampio soleggiamento hanno anche favorito un aumento delle temperature, che dopo aver toccato un valore minimo notturno di +21°C si sono attestate nel pomeriggio intorno ai +30/+32°C.

Fase anticiclonica prolungata, inizio di settimana stabile

Meteo Milano – La discesa a largo del Portogallo di una vasta area di bassa pressione, richiamerà masse d’aria calde e stabili dal nord Africa verso l’Europa andando a rinforzare il vasto campo anticiclonico. Dopo un trimestre estivo ed un inizio di settembre decisamente dinamico con frequenti fasi di maltempo, sulla Lombardia si è ufficialmente aperta una parentesi all’insegna del bel tempo e dal sapore estivo che accompagnerà gran parte della prossima settimana la città di Milano. Le temperature risulteranno miti per il periodo, con massime attorno ai +30°C ed i valori minimi superiori ai +20°C.

Autunno in affanno, settembre a rischio caldo e con tempo più asciutto

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici, il prosieguo del mese di settembre potrebbe essere improntato verso una maggior ingerenza anticiclonica anche sulle regioni settentrionali italiane. Attualmente non si intravedono variazioni nell’assetto barico a grande scala in grado di pilotare le umide e piovose correnti atlantiche verso l’Italia. Su Milano il tempo potrebbe proseguire mediamente stabile anche nei prossimi giorni, salvo qualche disturbo in arrivo nel corso del prossimo fine settimana per un momentaneo calo dei geopotenziali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO.