METEO MILANO – Arriva l’ANTICICLONE, fase stabile nei prossimi giorni; ecco le previsioni

Meteo Milano: Weekend con il bel tempo

Il fine settimana sul nord Italia trascorrerà mediamente stabile e con ampie schiarite su gran parte delle regioni. L’anticiclone delle Azzorre è infatti tornato ad abbracciare l’Europa sud-occidentale, proteggendo le regioni settentrionali italiane da eventuali insidie perturbate. Le condizioni meteo su Milano risultano stabili in questo avvio di giornata, con i cieli sereni che proseguiranno indisturbati anche nella giornata di domani, domenica 22 novembre. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni durante questo fine settimana, con i valori notturni attesi intorno ai +4/+6°C, mentre le massime diurne raggiungeranno i +12°C.

Avvio di settimana stabile, ma con graduale ritorno delle nebbie

Meteo Milano – Come anticipato, l’anticiclone delle Azzorre è tornato a proteggere il nord Italia, garantendo una nuova fase stabile anche sulla Lombardia. L’alta pressione riuscirà a garantire tempo stabile e soleggiato anche con l’inizio della prossima settimana, salvo il possibile transito di innocue quanto sottili velature. Grazie all’arrivo nelle ultime ore di correnti più secche, la visibilità risulterà ottima anche nei prossimi giorni, ma con successivo ritorno di foschie e locali banchi di nebbia durante le ore più fredde, a partire dalla giornata di mercoledì.

Temperature su Milano con qualche variazione

Temperature con lievi variazioni nei prossimi giorni, per via delle poche variazioni meteorologiche. Nella giornata odierna, infatti, dopo un valore minimo di +6°C , la colonnina di mercurio nelle prossime ore non andrà oltre i +12°C su Milano. I valori massimi rimarranno sostanzialmente invariati anche ad inizio settimana, mentre l’attivazione di condizioni inversionali notturne, data dall’alta pressione, favoriranno un calo dei valori minimi fino a raggiungere i +3/+4°C tra martedì e giovedì. Una lieve flessione dei valori massimi si potrà registrare nella seconda parte della settimana, per l’arrivo di un nuovo peggioramento. PER ULTERIORI DETTAGLI PREVISIONALI, CONSULTA IL METEO MILANO!