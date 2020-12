METEO MILANO: Arriva l’inverno e con esso anche qualche fiocco di NEVE nei prossimi giorni, i dettagli

Meteo Milano, precipitazioni in arrivo

Dopo un mese di Novembre estremamente avaro di precipitazioni e deficit pluviometrici significativi, torna il maltempo anche al nord Italia. Tuttavia la Lombardia sarà una tra le regioni più ai margini dell’ondata di maltempo di stampo invernale con poche precipitazioni in arrivo nelle prossime ore. Per vedere un sensibile peggioramento con fenomeni degni di nota ci sarà da attendere fino a ridosso del prossimo weekend. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo a Milano

Nonostante una perturbazione approccerà sull’Italia nel corso delle prossime ore, sulla città di Milano le precipitazioni risulteranno deboli o del tutto assenti. Precipitazioni che oltretutto potranno assumere anche carattere di neve mista a pioggia specie nella mattinata di domani, Mercoledì 2 Dicembre, mentre sul Piemonte ed Emilia Romagna la neve risulterà più copiosa ed in grado di accumularsi al suolo anche in città. Clima tuttavia invernale con le temperature solo di pochi punti positivi sia oggi che nei prossimi giorni della settimana in corso.

Neve in arrivo nei prossimi giorni

Arriva il maltempo in Italia con piogge torrenziali e nubifragi possibili su alcune regioni, scenari invernali per il nord Italia. Saranno specialmente le regioni tirreniche centro-meridionali del nostro Paese quelle che ne risentiranno maggiormente del maltempo. Precipitazioni che non si limiteranno solo alla giornata di domani ma anche al prossimo weekend con nuove ondate di maltempo in arrivo. Possibili nevicate nel corso del secondo impulso perturbato senza escludere anche la città di Milano.