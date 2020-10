METEO MILANO – Arrivano le NEBBIE tipiche dell’AUTUNNO, possibile cambiamento durante la prossima settimana

Meteo Italia, anticiclone africano sempre presente

Finale di Ottobre con precipitazioni assenti in tutta Italia e caldo fuori stagione eccetto laddove le foschie e le nebbie saranno presenti e persistenti. Oggi sulla città di Milano i cieli saranno poco o irregolarmente nuvolosi, la giornata di domani sarà nel complesso stabile ma con nebbie anche fitte in Pianura Padana. Qualche nube irregolare in transito nelle ore pomeridiane e temperature in ulteriore aumento. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Milano, arrivano le nebbie

Da ora anche sulla Lombardia e sulla città di Milano le condizioni climatiche saranno ideali per la formazione di foschie, nebbie e nubi basse. Si tratterà di una lunga fase meteo di alta stabilità atmosferica anche se non sempre soleggiata. Tuttavia molto mite per il periodo in corso con le correnti calde in quota direttamente dalle regioni nord-africane. Sulle città non interessate dalle nebbie e dalle nubi basse raggiungeremo facilmente i 23°c nei prossimi giorni con punte anche di 25°c sulla Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio e Abruzzo.

Previsioni Meteo Ognissanti

Stando alle ultime conferme da parte dei principali modelli meteo, tutto il prossimo weekend sarà caratterizzato dal bel tempo. Anche per la giornata di Ognissanti avremo infatti sole prevalente in Italia salvo foschie, nebbie e nubi basse in pianura Padana e lungo le valli interne. Per un cambiamento del tempo e il ritorno delle precipitazioni autunnali sulle regioni settentrionali ci sarà da attendere la metà della prossima settimana con possibili piogge di ritorno anche sulla città di Milano.