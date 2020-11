METEO MILANO: SOLE prevalente salvo FOSCHIE e NEBBIE nottetempo, tutte le previsioni nei dettagli

Situazione meteo generale

L’anticiclone domina ancora in gran parte dell’Europa mentre le circolazioni di bassa pressione agiscono una in pieno oceano Atlantico e l’altra sul Mediterraneo orientale. Come da diversi giorni a questa parte, sull’Italia le condizioni meteo restano totalmente stabili con precipitazioni assenti da nord a sud e sole prevalente salvo la formazione di foschie, nebbie e nubi basse localmente anche persistenti per tutta la giornata. Sulla città di Milano troviamo bel tempo con le foschie in diradamento e sole prevalente nella giornata odierna.

Previsioni meteo Milano

Procede così la lunga fase stabile con l’Autunno in stand-by, precipitazioni assenti e giornate per lo più soleggiate. Temperature oltre la media di riferimento anche di 5°c. Anche nella giornata di domani le condizioni meteo in Italia saranno asciutte con nebbie o nubi basse in pianura Padana al mattino, qualche schiarita al pomeriggio sulle Alpi. Attenzione alla formazione di nebbie anche fitte in nottata. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Tendenza Meteo prossimi giorni

Inizio settimana contraddistinto dalla presenza dell’Anticiclone in Italia e con esso il bel tempo e il clima mite. Autunno in stand-by con l’Anticiclone ad oltranza ma con le ultime conferme da parte dei modelli meteo tra mercoledì e venerdì il passaggio di una blanda saccatura depressionaria potrebbe generare deboli precipitazioni in Italia, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna saranno le aree maggiormente interessate da nuvolosità affiancata a piogge. Temperature previste in lieve calo con valori previsti per lo più in rientro nella media di riferimento.