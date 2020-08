METEO MILANO – BEL TEMPO e CALDO gradevole nei prossimi giorni, ecco le previsioni per il proseguo dell’ESTATE

Meteo: procede l’Estate sull’Italia

Più anticiclone che correnti instabili durante i prossimi giorni sull’Italia, anche se avremo nubi irregoalri in transito in molte regioni, le condizioni meteo in Italia si presenteranno in gran parte stabili. Nubi in arrivo anche sulla città di Milano come del resto anche in molte altre città del nord Italia, ma l’estate 2020 andrà avanti con clima gradevole. Le temperature saranno contenute nei 30-32°c anche nei prossimi giorni durante le ore centrali della giornata. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Milano: al via una fase stabile

Dopo i temporali di ieri, l’Anticiclone sarà protagonista nei prossimi giorni specie al sud Italia, bel tempo in gran parte delle città dell’Italia ed anche a Milano. Si apre una fase più stabile grazie all’arrivo dell’anticiclone, temperature tuttavia gradevoli con valori che in queste ore sono scesi di qualche grado. Sulla città di Milano al momento i cieli sono irregolarmente nuvolosi, sarà così anche per il proseguo della stagione estiva? Una nuova ondata di calore di matrice africana potrebbe raggiungere nuovamente il Mediterraneo e l’Italia

Nuova ondata di calore in arrivo in Italia

Secondo le ultime emissioni dei principali modelli meteo, l’Estate potrebbe procedere il suo corso con nuove ondate di calore alternate a brevi rinfrescate e locali temporali. Già nel prossimo weekend infatti le temperature potranno raggiungere facilmente i 40°c sulle regioni più meridionali dell’Italia. Tuttavia una rottura significativa dell’Estate potrebbe giungere solo a ridosso del mese di Settembre con una perturbazione ben organizzata in ingresso nel Mediterraneo e con essa maltempo da nord a sud.