Meteo Milano – Cieli coperti e qualche pioggia. Ecco le previsioni per la Lombardia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo pienamente invernali su parte dell’Europa: un lobo del Vortice Polare interessa la Scandinavia, i paesi Baltici e parte dell’Europa orientale. Sull’Italia condizioni meteo a tratti instabili con nuvolosità in transito e precipitazioni sulle regioni tirreniche e sull’arco alpino a causa di un flusso di correnti umide dai quadranti occidentali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni per oggi 8 Marzo: al mattino avremo molta nuvolosità sui settori alpini e prealpini ma senza fenomeni di rilievo associati, asciutto anche sul resto della Lombardia con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Maggiore nuvolosità in transito in serata su tutta la regione con possibili isolati fenomeni sulle Alpi, a carattere nevoso oltre i 1400-1500 metri. Per maggiori dettagli seguite il meteo Milano. Temperature stazionarie o in lieve rialzo, comprese su Milano tra 8°C e 17°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Al mattino di domani avremo nuvolosità bassa lungo la Pianura Padana, con qualche schiarita sull’arco alpino. Nel corso delle ore pomeridiane avremo velature compatte in transito su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. In serata attesi maggiori addensamenti lungo la Pianura Padana, nessuna variazione nella notte. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature attese in rialzo, comprese su Milano tra 12°C e 19°C.