METEO MILANO – Cieli SOLEGGIATI e clima gradevole, ma PIOGGE intense e TEMPORALI sono in arrivo nel WEEKEND

Condizioni meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica mostra un vasto campo di alta pressione che domina l’Europa centro-occidentale con l’anticiclone delle Azzorre esteso fino alle Isole Britanniche ed un promontorio anticiclonico di matrice africana elevato sul Mediterraneo. Questo porterà tempo stabile e soleggiato sull’Italia con tempo per lo più asciutto anche se una circolazione depressionaria con aria fredda in quota presente sulla Penisola Iberica spingerà degli impulsi instabili verso le Isole Maggiori con quindi possibili precipitazioni. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia!

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo oggi – Giornata piuttosto stabile e asciutta quella odierna su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli irregolarmente nuvolosi al primo mattino per la presenza di nubi basse che poi tenderanno a dissolversi nel corso della mattinata. Al pomeriggio avremo infatti cieli per lo più sereni su tutta la regione e solo locali addensamenti sui rilievi alpini e prealpini ma senza fenomeni associati. In serata il tempo si manterrà stabile e i cieli risulteranno completamente sereni su tutta la Lombardia. Le temperature risulteranno per lo più stabili e su Milano saranno comprese tra i 15°C e i 22°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Nella giornata di domani il promontorio di alta pressione di matrice africana si porterà con il suo asse proprio sulla Penisola Italiana portando maggiore stabilità anche su Milano e la Lombardia. Al mattino tempo stabile e asciutto su tutta la regione con cieli completamente sereni. Nel corso delle ore pomeridiane non avremo variazione di rilievo con cieli soleggiati su gran parte della regione e qualche nube solo sui rilievi ma con tempo comunque asciutto. In serata nuvolosità in dissolvimento e torna il sereno ovunque. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nei valori minimi e ad aumentare in quelli massimi e su Milano saranno comprese tra i 14°C e i 25°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per i giorni del weekend e l’inizio della prossima settimana!