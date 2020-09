METEO MILANO: Conferme sulla nuova ondata di MALTEMPO in arrivo, ecco le previsioni nei dettagli

Meteo Italia: momentaneo bel tempo

Qualche giornata di bel tempo attesa in Italia grazie alla rimonta di un campo di alta pressione, residue piogge per oggi solo su Calabria, Campania e Sicilia. Dopo l’intensa ondata di maltempo torna il sole alternato da nubi in transito anche sulla città di Milano, ma quanto durerà tutto questo? Conferme giungono stamani da parte di tutti i modelli meteo in merito ad un nuovo impulso di maltempo autunnale in arrivo già nei prossimi giorni. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni Meteo Milano

Anticiclone sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo, vasta area depressionaria dall’Islanda verso il Regno Unito. Tempo in miglioramento per l’Italia con precipitazioni residue solo sulla Campania, Calabria e Sicilia. Temperature in rimonta dopo il forte calo avvenuto nelle ultime ore. Tempo stabile per oggi sulla città di Milano con nubi irregolari e schiarite, variabilità asciutta per domani sulle regioni settentrionali con cieli poco o irregolarmente nuvolosi fin dal mattino. Al pomeriggio e in serata si rinnovano le condizioni meteo di stabilità con precipitazioni assenti e locali schiarite.

Meteo Ottobre 2020

Momentanea fase di bel tempo in questi ultimi giorni di Settembre sull’Italia con soltanto qualche innocua nube in transito. Dalla serata di Giovedì tornerà il maltempo in Italia e sulla città di Milano con nubi in rapido aumento e piogge diffuse. Il grosso dell’ondata di maltempo l’avremo a ridosso del prossimo weekend quando l’affondo di una perturbazione sul Mediterraneo occidentale richiamerà forti correnti perturbate dai quadranti sud-occidentali in grado di scaricare forti piogge proprio sulle regioni nord-occidentali del paese. Maltempo autunnale in arrivo nel weekend per l’Italia.