METEO MILANO – Dopo il nubifragio, WEEKEND con BEL TEMPO e TEMPERATURE in AUMENTO

Meteo Milano in miglioramento: weekend con il bel tempo

L’episodio di forte maltempo che ha interessato la Lombardia nella giornata di ieri, con i nubifragi che hanno colpito anche la città di Milano provocando l’esondazione del Seveso, è ormai alle spalle. L’ansa depressionaria si è portata rapidamente verso i Balcani, favorendo un deciso miglioramento delle condizioni meteo su Milano. Il capoluogo lombardo, infatti, si è risvegliato con un cielo prevalentemente soleggiato ed una temperatura minima di circa +18°C; nella seconda parte di giornata le condizioni meteo su Milano si manterranno sostanzialmente invariate con tanto sole e clima estivo. Bel tempo anche nella giornata di domenica, per un weekend finalmente all’insegna della stabilità e del clima estivo.

Prossima settimana mediamente stabile, ma con ondata di caldo in arrivo

Meteo Milano – Il bel tempo che ha raggiunto la Lombardia ed il suo capoluogo nelle ultime ore, tenderà a rinnovarsi anche per gran parte della prossima settimana. L’anticiclone tenderà ad estendersi nei prossimi giorni su gran parte dell’Europa sud-occidentale, proteggendo per gran parte della prossima settimana anche la Lombardia; un impulso instabile potrebbe riportare qualche acquazzone nella giornata di mercoledì, ma in rapido allontanamento verso Levante. Non solo anticiclone, ma arriverà anche il caldo su Milano; la risalita di masse d’aria molto calde dal nord Africa, determineranno nei prossimi giorni valori massimi in Lombardia fino a sfiorare i +35°C. PER ULTERIORI DETTAGLI PREVISIONALI CONSULTA LE PREVISIONI METEO DI MILANO!

Meteo in miglioramento anche sul resto d’Italia

Le condizioni meteo volgeranno verso un deciso miglioramento anche sul resto dell’Italia, salvo residui disturbi. Brevi acquazzoni e locali temporali, infatti, saranno ancora possibili nelle prossime ore a ridosso dell’Appennino centro-meridionale; i fenomeni potranno interessare anche le zone interne della Campania, Puglia, basso Lazio fino a raggiungere le coste ioniche della Basilicata e quelle meridionali del Salento. Dal punto di vista delle temperature si assisterà ad un weekend all’insegna del clima estivo su tutta la Penisola, ma senza eccessi di caldo; ma attenzione alle prossima settimana, quando l’anticiclone africano porterà un’intensa ondata di caldo su tutta l’Italia, con massime localmente vicine ai +40°C!