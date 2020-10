METEO MILANO – Dopo le PIOGGE in mattinata tempo in miglioramento, ecco le previsioni

Le progressive schiarite piuttosto evidenti già da questa sera provocheranno definitivi rasserenamenti nel corso della prossima notte a cui succederà però un nuovo fronte nuvoloso nella mattinata. A partire infatti da domani mattina mercoledì 28 ottobre e per l’intero arco della giornata, le condizioni meteo a Milano risulteranno sì stabili e asciutte, ma accompagnate da cieli piuttosto variabili, da poco a parzialmente nuvolosi. Le schiarite attese nottetempo favoriranno il fenomeno dell’inversione termica, causando un calo dei valori minimi di temperatura al netto di una certa stazionarietà di quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

A seguito di una nottata piuttosto nuvolosa, ma con l’assenza di fenomeni, le piogge hanno fatto il proprio ingresso sulla città di Milano nel corso della mattinata con acquazzoni a tratti anche intensi e che hanno portato un accumulo di circa 9 millimetri, ma variabile da quartiere a quartiere. Mentre in alcuni settori delle regioni meridionali continua ad imperversare il maltempo , al centro-nord il tempo appare in miglioramento, anche sul capoluogo lombardo con accenno persino a qualche schiarita. Le temperature quest’oggi si attestano su valori comunque pienamente autunnali e comprese tra i +8°C di minima a cui è seguita una massima di circa +16°C.

Dopo che il maltempo ha imperversato sulle regioni centro-settentrionali nella giornata di ieri, le condizioni meteo sono successivamente peggiorate quest’oggi lungo i settori meridionali della nostra Penisola, con l’arrivo di piogge, acquazzoni, a tratti anche a carattere di nubifragio e occasionalmente accompagnate da attività elettrica. La regione più colpita sembra essere la Campania, dove nella località di Baronissi diversi sono stati i disagi e gli allagamenti portati dai fenomeni intensi questo pomeriggio, con il traffico pressoché paralizzato in alcune zone del Paese . Migliora il tempo sulle regioni centro-settentrionali e anche a Milano, come vedremo.

Variabile anche giovedì su Milano

L’Anticiclone di matrice afroazzorriana tornerà a pieno regime sul Mediterraneo centrale e porterà i suoi effetti in tutta Italia a partire dalla giornata di giovedì 22 ottobre. Nella fattispecie, la città di Milano osserverà ancora una vivace variabilità, con cieli poco o parzialmente nuvolosi per l’intera durata del giorno. Le temperature non subiranno questa volta significative variazioni rispetto alla giornata che la precede, sia nei valori minimi che in quelli massimi.