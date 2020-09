METEO MILANO – Fase STABILE e SOLEGGIATA, CALO TERMICO nel WEEKEND, ecco le previsioni

Acquazzoni e temporali all’estremo sud e, localmente, al centro-nord

In queste ore è in atto una depressione mediterranea in intensificazione che nelle prossime ore passerà allo stadio di ciclone mediterraneo che è stato denominato dalle autorità “Udine”. Ciò sta portando e porta tutt’ora condizioni di maltempo all’estremo sud in particolare in Sicilia e Calabria joniche con acquazzoni e temporali e nuvolosità sparsa su buona parte del meridione. Contestualmente, la persistenza di correnti più fresche ed umide ad alta quota hanno scaturito nel pomeriggio locali acquazzoni e temporali anche nelle zone interne del centro e sull’arco alpino, peraltro ancora attivi, ma in miglioramento in serata. Condizioni che sono rimaste stabili a Milano, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Nonostante il transito di nuvolosità intermittente sul capoluogo lombardo e la presenza di temporali e acquazzoni localizzati sull’arco alpino e subalpino, le condizioni meteo sulla città di Milano sono quest’oggi rimaste stabili e asciutte grazie agli effetti prevalenti di un campo anticiclonico che si estende fin oltralpe. Cieli irregolarmente nuvolosi persisteranno anche questa serata, con condizioni in miglioramento sull’arco alpino come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Clima prettamente estivo sulla città meneghina, con temperature che oscillano tra i +20°C di minima a cui è seguita una massima prossima anche ai +31°C.

Schiarite progressive per domani e rasserenamenti entro mattina, fase stabile e soleggiata fino ad almeno venerdì

Schiarite progressive si faranno strada fin dalle prime ore della notte di domani giovedì 17 settembre sulla città di Milano, con rasserenamenti attesi entro mattinata e che proseguiranno non solo per il resto della giornata in questione, ma anche per quella successiva, venerdì 18. Il capoluogo lombardo attraverserà dunque una fase visibilmente stabile e soleggiata, accompagnata da temperature che non si scosteranno molto dai valori registrati nella giornata odierna, con le opportune e fisiologiche oscillazioni. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.