METEO MILANO – AFFONDO POLARE e NEVE in arrivo tra NATALE e CAPODANNO in città, ecco le previsioni

Meteo, si avvicina il Natale

Stagione invernale iniziata subito alla grande con temperature in brusco calo e nevicate in pianura Padana con accumuli record per le Alpi. Qualche giorno di Anticiclone poi ecco che la situazione meteo Italia sta per cambiare nuovamente con il maltempo invernale in arrivo. Saranno principalmente le regioni nord-orientali e il centro-sud Italia ad essere interessate dal maltempo tra la Vigilia di Natale ed il Santo Stefano, la Lombardia più ai margini con solo qualche precipitazioni di debole o moderata intensità anche per Milano durante la giornata di domani.

Previsioni meteo Milano

Situazione meteo ancora stabile in Italia con l’Anticiclone prevalente, tuttavia cieli nuvolosi o molto nuvolosi sulla pianura Padana ed a Milano dove oltretutto cade una leggera pioviggine. Qualche piovasco anche tra Toscana e Liguria. Clima sempre invernale con le temperature comprese tra 5 e 9 gradi in città. Tempo instabile al mattino su tutto il settentrione per domani con molte nubi e precipitazioni sparse, localmente intense sulla Liguria. Al pomeriggio cieli coperti e pioviggini sparse, ma senza fenomeni di rilievo. In serata maltempo diffuso, con piogge più intense nella notte al nord-est. Neve in calo fin sui 1000 metri di quota sulle Alpi.

Tendenza meteo fino a Capodanno

Il Natale si avvicina, nevicate previste fino a 300-400 metri di quota su Emilia Romagna e Marche, poco oltre sul Perugino, Eugubino-Gualdese, Viterbese, Reatino. Qualche disturbo anche a Milano per la Vigilia di Natale poi correnti fredde e secche per Natale e Santo Stefano con sole prevalente. Attenzione invece a quello che potrebbe succedere al nord-ovest Italia entro il prossimo Capodanno con neve non esclusa fino in città. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.