METEO MILANO – Forte MALTEMPO atteso in giornata, ecco tutti i dettagli per le prossime ore e fino al prossimo WEEKEND

Meteo Italia: nuovo impulso di maltempo in arrivo

L’Autunno entra già nel vivo con tutto confermato in merito ad un nuovo impulso di maltempo e un drastico calo delle temperature. Saranno soprattutto le regioni tirreniche e quelle settentrionali a risentirne del maltempo con fenomeni anche intensi, poi nel corso del weekend anche l’Emilia Romagna e le Marche con maltempo quasi invernale. Sulla città di Milano le condizioni meteo tendono ad un forte peggioramento con nubifragi in arrivo entro la nottata. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Milano: nuovi nubifragi in agguato

Altre precipitazioni in arrivo in Italia e sulla città di Milano durante la giornata odierna. Il grosso dei fenomeni lo troveremo tra la serata e la nottata con possibili nubifragi simili a quelli dei giorni scorsi in grado di generare disagi e allagamenti. Da domani oltretutto caleranno sensibilmente anche le temperature, poi un miglioramento meteo per la città di Milano lo osserveremo durante il corso del prossimo weekend con l’ingresso delle correnti fredde e secche per le regioni settentrionali.

Meteo: neve e crollo delle temperature

Maltempo confermato a ridosso del prossimo ed ultimo weekend di Settembre con fenomeni che potrebbero risultare di forte intensità se non a carattere di nubifragio. Temperature in sensibile calo. Procede la lunga fase meteo perturbata in gran parte dell’Italia, addirittura si accentuerà nei prossimi giorni con piogge, temporali e addirittura neve in montagna. Una colata di aria fredda di estrazione polare artica raggiungerà il Mediterraneo come fosse già inverno, neve su Alpi e Appennino fino a 1000-1300 metri di quota nel corso del weekend