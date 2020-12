METEO MILANO – Freddo in arrivo tra NATALE e SANTO STEFANO; ecco le previsioni

Condizioni meteo stabili per la città di Milano, vediamo cosa accadrà

Buongiorno e buone feste a tutti cari lettori di Milano del Centro Meteo Italiano! Anche oggi stiamo vivendo condizioni meteo con cieli uggiosi; tra mattina e pomeriggio si potranno verificare deboli precipitazioni sulla nostra città, grazie ai primi impulsi pre-frontali. Man mano l’aria fredda si farà spazio sul nostro territorio, regalandoci tempo dai connotati più invernali. Ma andiamo avanti e vediamo quale sarà l’andamento per i giorni di Natale e Santo Stefano!

Previsioni meteo per la Vigilia di Natale su Milano

Come già specificato la giornata odierna sarà caratterizzata da tempo uggioso e lievemente perturbato, con deboli precipitazioni sparse su tutta la Lombardia e su Milano. Nelle ore pomeridiane la neve potrà cadere alle quote più elevate (intorno ai 1600 metri). In serata si rinnovano cieli coperti e temperature in graduale calo, con neve nella notte che si poserà dai 1200-1300 metri di quota sulle Alpi centrali. Le temperature si attesteranno tra i 6°C e i 9°C, e saranno molto simili su gran parte del territorio Lombardo. La ventilazione risulterà generalmente assente. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani – Natale 2020

Nella giornata di domani (Natale 2020), il tempo risulterà ancora uggioso su Milano con deboli precipitazioni sulla bassa Lombardia e sull’arco Alpino, con fenomeni nevosi dai 1000 metri. Al pomeriggio precipitazioni in estensione a tutti i sottosettori, con quota neve in calo, che in serata potrà raggiungere anche i 300-400 metri di quota. Nella notte fenomeni in generale esaurimento. Le temperature saranno più basse sia nei valori minimi (intorno ai 4°C) che massimi (fino a 7-8°C). I venti risulteranno deboli di direzione variabile. Giorno di Santo Stefano che volgerà ad un generale miglioramento, anche se da Domenica incombe una nuova perturbazione che potrà apportare neve fino in pianura!