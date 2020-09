METEO MILANO: Giornata di bel tempo, da domani AUTUNNO avanti tutta con piogge intense e continue

Meteo Milano: ultime ore di bel tempo

Autunno momentaneamente in stand-by sull’Italia con precipitazioni assenti su tutte le regioni e cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. La città di Milano si sveglia con qualche velatura nel cieli, nubi alte e stratificate in transito. Durante le prossime ore non avremo nessuna novità con tempo stabile e clima mite, tutto diverso invece dalla giornata di domani come vedremo più avanti con l’Autunno che entrerà nel vivo e con esso le piogge continue e intense. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni Meteo Italia

Precipitazioni assenti sull’Italia durante la giornata odierna, temperature rientrate nella media di riferimento con valori gradevoli nelle ore centrali della giornata. Nei prossimi giorni le condizioni meteo in Italia prenderanno due distinte strade. Al nord avremo maltempo anche di forte intensità mentre al sud avremo un ritorno all’Estate con temperature in sensibile aumento e valori fino e oltre i 30°c in Sicilia. Tuttavia anche al meridione l’Autunno dirà la sua ben presto con piogge in arrivo durante la prossima settimana.

Meteo Italia: netta spaccatura tra nord e sud

Anticiclone e sul Mediterraneo, vasta area depressionaria in affondo dall’Islanda verso l’Europa occidentale. Quest’ultima sarà la responsabile diretta di una netta spaccatura in Italia tra nord e sud con rispettivamente maltempo autunnale e clima ancora estivo. Attese piogge dalle prossime 24 ore specie sulle regioni nord-occidentali, temperature fino e oltre i 30°c all’estremo sud. Il tutto sotto l’influenza delle correnti meridionali calde ma anche molto perturbate per le regioni più settentrionali.