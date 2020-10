METEO MILANO: giornata uggiosa con PIOGGE in arrivo nelle prossime ore, le previsioni nei dettagli

Meteo Milano: nubi in aumento e piogge in arrivo

Sull’Italia assisteremo ad un peggioramento meteo con piogge e nevicate in montagna. Piogge già in queste ore su Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna. Anche a Milano i cieli si presentano per lo più nuvolosi mentre nelle prossime ore serali e notturne le piogge si intensificheranno. Gli anticicloni restano ai margini dello scacchiere generale a grande scala mentre una vasta depressione agisce sull’Europa centro-occidentale richiamando correnti instabili anche per l’Italia.

Meteo Italia: maltempo e temperature in calo

Peggioramento meteo atteso in Italia già nella giornata di oggi con il grosso del maltempo previsto per le regioni tirreniche in nottata. Da domani poi temperature in calo con valori al di sotto delle medie del periodo. In arrivo anche la neve sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale fino a quote medie. Soltanto tra il prossimo weekend e l’inizio della prossima settimana assisteremo ad un miglioramento generale con sole e con temperature in aumento. Tuttavia l’ottobrata in vista potrebbe comunque essere di breve durata con nuove ondate di maltempo in arrivo.

Meteo: maltempo anche per domani

Anche nella giornata di domani, Giovedì 15 Ottobre, avremo maltempo al nord-est con acquazzoni su Triveneto e Friuli Venezia Giulia, altrove precipitazioni intermittenti. Nel pomeriggio cieli coperti con piogge sparse su gran parte delle regioni settentrionali. Neve sulle Alpi oltre i 1200-1500 metri di quota. Temperature in calo con valori tipicamente autunnali e leggermente al di sotto della media del periodo. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.